李在明大統領「できるだけ多くの国を訪問してきた…経済協力の大きな助けに」

【TV朝鮮】国賓としてブラジルを訪問した李在明（イ・ジェミョン）大統領は28日（現地時間）、「国家間の関係を正常化・深化させるため、任期初期にできるだけ多くの国を訪問してきた」と語った。

【写真】記念撮影をする韓国とブラジルの首脳夫妻

同日午後、サンパウロのホテルで開かれた在外同胞との懇談会で、李在明大統領は「実際にわたしが就任して以降、海外をたくさん訪れた」と述べた。

李在明大統領は「国家首脳同士の対面が、経済協力や安全保障協力、民間交流の大きな助けになる」とした上で「実質的な信頼を築いていけば、現地に進出した企業や在外同胞も、その国に商品を輸出する企業も、状況が極めて迅速に改善される」と語った。

また「任期の後半や終盤に行って何をしようというのか」とした上で「そのときになって何か新しい契機をつくっても、大きく活用することは容易ではない」と主張した。

李在明大統領は「ルーラ大統領が、皆さんに会ったらよろしく伝えてほしいとおっしゃっていた。本当だ」とした上で「韓国人社会に対する深い信頼と期待を表明してくださった」と述べた。

さらに「（ルーラ大統領が）過去に2度在任した際、ブラジル経済は急成長した。所得・教育の不平等も著しく改善され、ブラジルの経済と国家発展にとって大きな助けになったはずだ」とした上で「これからはブラジルの豊富な資源と広い市場に、大韓民国の技術と革新が加わり、ともに共同繁栄の未来を開拓していく」と伝えた。

ブラジルの同胞社会に向けては、「1956年に先輩の同胞たちがブラジルの地に渡り、踏み出した最初の一歩が後日、大韓民国政府が海外移住法を制定して初めて推進した公式農業移民団の定着を助ける大切な礎となった」と語った。