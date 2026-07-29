通りすがりの女性を追いかけておもちゃのナイフで「ツン」…10代の度を越えたいたずら

【NEWSIS】通りすがりの歩行者に対し、おもちゃのナイフを持っていたずらをした10代の姿が公開され、批判を浴びている。

【写真】韓国ネットショップで販売中の手裏剣・クナイ

27日、JTBC『事件班長』はソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）にアップされた動画を公開した。動画の中には、おもちゃのナイフを持っていたある少年が、通りすがりの女性を突く場面が捉えられていた。

女性が驚いた反応を見せると、おもちゃのナイフを持った少年と現場を撮影していた別の少年は一緒に笑って面白がった。女性が現場を離れようとすると、この少年たちは目配せをした後、再びおもちゃのナイフで女性の背中を突いた。女性を突いた少年はカメラに向かって得意げな表情を浮かべたりもした。

この動画は、撮影した少年がSNSに投稿したことで広く拡散された。ある人が「動画が有名になりすぎる前に、私のコメントを固定してほしい」と言うと、動画をアップした少年がコメントを固定してあげたりもした。

『事件班長』側は「他人がどう感じるか考えもせずにいたずらをして、動画としてもアップした状況」と説明した。続けて「これ自体が深刻な犯行とは言えないが、『触法少年（刑事責任を問われない未成年者）』の話題が多い状況の中、心配する気持ちで動画を見た視聴者の方が情報提供をしてくださった」と伝えた。