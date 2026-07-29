第1号K肥満症治療薬「EPPE」、ウゴービ＆マンジャロに挑戦状【独自】

韓美薬品が、独自開発した初の肥満症治療薬の名前を「EPPE」に確定した。食品医薬品安全処の許可を経て年内に発売されれば、デンマークの製薬大手ノボノルディスクの「ウゴービ」、米国の製薬大手イーライリリーの「マンジャロ」が事実上二分してきた韓国国内の肥満症治療薬市場に、初の国産チャレンジャーが加わることになる。

【表】韓国国内の肥満症治療薬三国志

製薬業界が28日発表したところによると、韓美薬品は最近、肥満・代謝疾患治療薬「エフペグレナチド」の正式な製品名を「EPPE」に定め、ブランドロゴとデザイン作業を終えたという。

エフペグレナチドは、韓美薬品が当初、2型糖尿病治療薬として自主開発したGLP-1系の新薬候補物質だ。2015年にグローバル製薬会社サノフィに技術輸出され、臨床第3相まで進んだが、サノフィの事業戦略変更により、2020年に権利が返還された。韓美薬品はその後、この物質の体重減量効果に注目し、肥満症治療薬へと開発の方向性を変え、再び商用化に乗り出した。

韓美薬品は年内の製品発売を目指している。エフペグレナチドは審査期間が短縮される「グローバル革新製品迅速審査（GIFT）」の対象に指定されており、10月ごろに許可を得られるものと予想されている。

「EPPE」の競争力は、韓国人の体質に合わせて特化した設計だ。韓美薬品は韓国国内の大学病院で、韓国人の成人肥満患者448人を対象に第3相臨床試験を行った。40週にわたり投与した結果、投与群の体重は投与前に比べ平均9.75％減少した。

「EPPE」には薬効を長く維持させるため、薬物が徐々に放出されるようにした韓美薬品の「LAPSCOVERY」技術が適用された。国内生産も差別化のポイントとして打ち出している。韓美薬品は京畿道平沢市内のバイオプラントで、年間300万ドーズの肥満症治療薬を生産することができる。海外の供給状況に影響を受ける輸入品よりも安定的に物量を供給し、価格競争力も確保するという戦略だ。