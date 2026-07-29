韓国の基礎受給生計給与、来年は四人世帯で月221万7563ウォン

韓国の来年度の基礎生活（生活保護に相当）受給者が受け取る生計給与（最低生計費）が、四人世帯基準で月221万7563ウォン（現在のレートで約24万9790円。以下同じ）に定められた。今年（207万8316ウォン＝約23万4105円）より13万9247ウォン（約1万5685円）上がる計算だ。これは韓国政府が、各種福祉制度の基準となる来年度の「基準中位所得」を引き上げたことによる結果だ。基準中位所得は、政府が算定した韓国の世帯所得の中央値であり、80の福祉制度の対象と支援の程度を確定する基準となる。生計給与の場合、基準中位所得の32%と決まっているが、基準中位所得が引き上げられたことでそれに伴い上がったのだ。

【図】基礎受給者が受け取る毎月の生計給与

保健福祉部（省に相当。福祉部）は28日、政府ソウル庁舎で第80回中央生活保障委員会（中生保委）を開き、基準中位所得を今年の649万4783ウォン（約73万1584円、四人世帯基準）から来年は692万9885ウォン（約78万595円）へ6.7%引き上げることを決めた。これは基準中位所得の決定が始まった2015年以降で最も高い増加率だ。従来の最高値だった6.51%（今年）を超えただけでなく、2022年以降6年連続で最高値の更新が続くことになった。鄭銀敬（チョン・ウンギョン）福祉部長官は「所得と資産の条件が脆弱な世帯ほど、物価と必須生活費上昇の影響を大きく受ける点などを考慮し、最も困難な国民の最低生活を優先的に保護できるように増加率を決定した」と述べた。韓国政府は、来年の生計給与対象者は今年よりさらに10万人ほど増えると見込んでいる。

各種福祉制度の基準である基準中位所得が引き上げられたことで、生計給与だけでなく、伝貰（チョンセ＝契約時にまとまった額の保証金を大家に預ける韓国独特の不動産賃貸制度）・家賃や住宅改修費用を支援する「住居給与」、入学金や授業料・教科書代などを支給する「教育給与」、国民健康保険とは別に医療費を支援する「医療給与」などもすべて来年の支援対象が拡大される。四人世帯基準の医療給与（基準中位所得の40%）は、今年の時点で所得が月259万7895ウォン（約29万2631円）以下の場合に受けられるとなっていたが、来年は月277万1954ウォン（約31万2238円）以下まで受給者に含まれる。住居給与（基準中位所得の48%）と教育給与（基準中位所得の50%）も同様だ。住居給与は受給者対象が今年の月所得311万7474ウォン以下（約35万1158円、四人世帯基準）から来年は332万6345ウォン（約37万4685円）以下に増え、教育給与は受給者の月所得324万7369ウォン（約36万5789円）以下から346万4943ウォン（約39万297円）以下へと拡大される。さらに韓国政府は、基準中位所得と連動して基礎年金の受給対象を定める改編案を現在検討中であるだけに、今後、基準中位所得の引き上げが基礎年金にも影響を与えることになるとの予測が出ている。

一方、韓国政府は同日、基準中位所得の引き上げとともに、2021年から6年間適用してきた基準中位所得の算定方式に手を入れた。これまでは基準中位所得を決定する際、3－5年前の所得平均などを基に算定してきたが、この過程で最新の物価上昇率や国全体の経済成長率がきちんと反映されていないという指摘が出ていたからだ。これに対し韓国政府は来年から、最新の消費者物価上昇率、実質国内総生産（GDP）増加率などの指標を基準中位所得を算定する際に併せて考慮することにした。新しい算定方式は今後3年間適用される。

◆基準中位所得

基礎生活保障生計給与など80の福祉事業の適用対象を定める指標だ。韓国の世帯を所得順に並べた時にちょうど真ん中にある世帯の所得を「中位所得」というが、「基準中位所得」はこれを土台に、韓国政府が世帯規模別の所得差などを反映して算定する。