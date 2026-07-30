李大統領「韓国人を狙った犯罪は世界のどこであろうと追跡し、掃討…公務員を褒めてほしい」

李在明（イ・ジェミョン）大統領は29日、「韓国人を狙った犯罪は、世界中のどこで行われようと必ず追跡して掃討する」と述べた。

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南米を歴訪中の李大統領はこの日、エックス（X、旧ツイッター）で、カザフスタンに拠点を置いて韓国人狙いのボイスフィッシング（振り込め詐欺）を行っていた一味が摘発された事実を紹介しつつ「『外国でやれば捕まらないだろう』という考えは捨てたほうがいい」としてこのように明らかにした。

続いて「ボイスフィッシング犯罪対応チームを立ち上げて取り締まり中だが、フィッシング犯罪の被害やフィッシング電話がかなり減ったと実感されているだろうか」「苦労した警察や検察、国家情報院（韓国の情報機関。国情院）、金融委員会、韓国国税庁の公務員たちを褒めてやってほしい」と述べた。

李大統領はこの投稿に、韓国政府当局の報告資料と推定される書類の一部を抜粋した写真を添付した。

資料には、韓国政府の「超国家犯罪特別対応タスクフォース（特別作業班）」と国情院・警察が23日、カザフ当局と共同作戦を展開し、韓国人のボイスフィッシング組織メンバー19人を検挙したという内容が収められていた。