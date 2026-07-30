KOSPI、史上初の2日連続サーキットブレーカー…2日間で865兆ウォン吹き飛ぶ

SKハイニックスが過去最大の四半期業績を発表したが、急速に冷え込んでいる投資心理を食い止めることはできなかった。29日、KOSPI（韓国総合株価指数）は6%近く急落し、6000の線を割り込んだ。KOSPIの時価総額上位銘柄であるSKハイニックス（マイナス9.6%）とサムスン電子（マイナス5.2%）が株価を押し下げた。

【図】単一銘柄レバレッジ商品損失額の推定値

同日、KOSPIは5663.24で取引を終えた。取引時間中に一時10%以上暴落し、サーキットブレーカー（8%以上下落した場合に20分間売買を停止する措置）が発動された。28日に続く史上初の2日連続のサーキットブレーカー発動だ。10.8%暴落した前日に加え、2日間でKOSPIの時価総額は865兆ウォン（現在のレートで約98兆円。以下同じ）吹き飛んだ。

今月に入ってKOSPIは計33.2%下落し、時価総額が2261兆ウォン（約255兆円）蒸発した。1997年10月のIMF（国際通貨基金）アジア通貨危機（マイナス27.3%）や2008年10月のリーマンショック（マイナス23.1%）時よりも1カ月間の下落幅が大きい。同日、KOSDAQも前日比6.12%下落し、662.68で取引を終えた。非常戒厳令の翌日である2024年12月4日（677.15）の水準まで落ち込んだ。

同日、SKハイニックスは、今年第2四半期の営業利益が前年同期比557%増の60兆5426億ウォン（約6兆8400億円）だとする集計結果を発表した。しかし、期待値が高かったため株価は急落した。この日、外国人投資家のSKハイニックス株取引は売りが買いを上回り、1兆2409億ウォン（約1400億円）売り越した。

専門家たちは、人工知能（AI）投資の持続性に対する懸念、中国半導体との競争への恐怖、メモリ半導体のピーク論争などが、半導体株のパニックセル（狼狽売り）を生んでいる―と分析している。今年5月27日に発売されたサムスン電子とSKハイニックスの単一銘柄レバレッジ商品がボラティリティ（変動性）を拡大させた、という指摘も多い。現代自動車証券リサーチセンター長のノ・グンチャン氏は「単一銘柄レバレッジ商品による歪んだ需給により、異常な売られすぎの現象が現れている」と述べた。

また29日には、メモリ半導体メーカーである日本のキオクシア（マイナス13.9%）と台湾の南亜科技（ナンヤ・テクノロジー、マイナス9.9%）の株価も暴落した。反面、前日に上場した中国の半導体企業である長鑫存儲科技（CXMT）は12.7%上昇して取引を終えた。