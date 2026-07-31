サッカーは「拙戦」、国会聴聞会では「呆れた質疑」…「なぜ負けたのか？」最悪の質問まで

【TV朝鮮】［アンカー］

韓国国会がFIFAワールドカップ（W杯）の成績不振の原因を探るとして、大韓サッカー協会の鄭夢奎（チョン・モンギュ）前会長やサッカー韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）前監督らを呼びました。ところが、一部の議員たちが事実関係もまともに確認せずに質疑を行い、「かえって証人たちに免罪符を与えた」という反応まで出ました。失笑まで誘ったきのうの聴聞会の現場を、イ・ダソム記者がお伝えします。

【写真】 洪名前監督を批判するAI合成動画

（記者リポート）

大韓サッカー協会の運営全般を点検し、構造的な問題を正すための聴聞会でしたが、怒号から飛び交います。

（金載原〈キム・ジェウォン〉／祖国革新党議員）

「姿勢を正してください。丁重に答えてください。先ほどから他の委員たち…」

（ムン・ジンヒ／サッカー協会審判委員長）

「委員はお話しになって、私は話すなということですか？」

（金載原〈キム・ジェウォン〉／祖国革新党議員）

「ここは国民の、民意の殿堂です。ここは国民のルールで動いており！」

検証されていないユーチューブのショート動画を掲げ、試合の敗因を問う呆れた質疑も出ました。

（崔敏姫〈チェ・ミンヒ〉／共に民主党議員）

「なぜ負けたのですか、それでは。なぜ負けたのですか。なぜあれほど拙劣な戦いをして、なぜ負けたのですか？」

（金珍圭〈キム・ジンギュ〉／元サッカー代表チームコーチ）

「我々も分析をしており…」

（崔敏姫／共に民主党議員）

「それで、なぜ負けたのかと（聞いているのです）。サッカーファンが間違っていたと？」

W杯惨事の主犯に挙げられる鄭夢奎・前会長と洪明甫・前監督は激しい叱責を受けました。

（林五卿〈イム・オギョン〉／共に民主党議員）

「『高大カルテル』という言葉を聞いたことがありますか？ 高麗大学出身でなければ協会に足も踏み入れられない、といった言葉ですが…」

（鄭夢奎／前サッカー協会長）

「そのようなイメージが定着してしまったことに対して申し訳なく思い…」

鄭・前会長が選挙公約として掲げていた50億ウォン（現在のレートで約5億6000万円。以下同じ）の寄付に対する指摘も続きました。

（盧宗勉〈ノ・ジョンミョン〉／共に民主党議員）

「（寄付を）なさいませんでしたよね？」

（鄭夢奎／前サッカー協会長）

「できませんでした。まだ」

洪・前監督は、監督選任において特別な恩恵や利益を要求したことはないと述べ、高額年俸説についても強く否定しました。

（洪明甫／前サッカー代表チーム監督）

「私がここで直接申し上げることはできませんが、今おっしゃっている38億（約4億3000万円）という、それほどではありません。絶対に違います」

聴聞会の最中、鄭・前会長は保守系最大野党「国民の力」の尹用根（ユン・ヨングン）議員と「配慮できず申し訳ない」というメッセージをやり取りする写真が捉えられ、批判を浴びる一幕もありました。テレビ朝鮮のイ・ダソムがお伝えしました。

（2026年7月30日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）