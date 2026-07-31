イタリアの修学旅行生たちにタイが騒然…「中指を立ててクスクス」、あまりに酷い侮辱

【TV朝鮮】修学旅行でタイにやって来たイタリアの学生たちが、バンコクの高架鉄道（BTS SkyTrain）の車内で騒ぎ立て、ある現地の女性に対して暴言を吐き、中指を立てた事実が判明して物議を醸した。この学生たちは結局、警察の捜査を受けて罰金を支払い、公開謝罪した。

【写真】 バンコクのサムレ警察署で謝罪するイタリアの学生たち

事件は去る24日、バンコク市内を行き来するBTSの車内で発生した。目撃者が撮影した映像によると、イタリアの学生の集団が大声で騒ぐと、25歳のタイ人女性が「タイではこのように大声を出さない」と言って、声を小さくするよう求めた。

これに対し一部の学生は、暴言と共に中指を立てて侮辱し、「あなたの国にお金を使ってあげに来たことを申し訳なく思う」と言い放ったと伝えられた。

当該映像がソーシャルメディアを通じて拡散し、タイ国内の世論が急激に悪化した。

被害女性は自身の権利を守るために警察に通報し、去る25日の夜、学生5人と引率教師2人、通訳者がバンコクのサムレ警察署で女性と会い、和解に至った。

タイ警察は、学生5人のうち4人に公然侮辱の容疑で各1000バーツ（現在のレートで約4800円。以下同じ）の罰金を科した。

中指を立てて侮辱した学生1人に対しては公然わいせつ容疑を追加し、計2000バーツ（約9600円）の罰金を科した。学生たちはその後公開された謝罪映像で、「タイの国民とタイの文化に謝罪するためにこの映像を作った」と明らかにし、ある学生は「お金で尊重を買うことはできないと分かっている。傷ついたすべての方々に心から申し訳なく思う」と語った。

在タイ・イタリア大使館も公式声明を出し、「未成年の旅行客の集団による不適切な行動は、いかなる形であれイタリア国民を代表するものではない」として深い遺憾の意を表明した。現地メディアは、当該学生たちがまもなくイタリアへ帰り、他国の文化を尊重する教育を再び受けることになると伝えた。