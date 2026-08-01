朝から34度…8月初日も韓国各地で厳しい暑さ

8月1日朝、江原道三陟市の気温が34.6度を記録するなど、8月初日も全国で厳しい暑さが続く見通しだ。特に猛暑重大警報（日中の体感温度38度以上）が出されている南部地方を中心に、最高40度に迫る暑さが予想される。

【写真】夜間営業中の漢江プールを訪れた市民たち、暑さを吹き飛ばす水しぶき

気象庁が8月1日発表したところによると、同日午前9時基準で三陟市をはじめ、蔚山市（34.2度）、慶尚南道梁山市（34.1度）などで朝の気温が34度を超えた。朝から日中並みの暑さになっているというわけだ。

7月31日夜から8月1日午前にかけて、夜間の最低気温が25度を超え、熱帯夜となった地域が多かった。夜間のソウル市の最低気温は27.4度、仁川市は26.8度を記録し、江原道江陵市は30.4度で「超熱帯夜（夜間の最低気温30度以上）」となった。浦項市（29度）、慶尚北道蔚珍郡（29度）、梁山市（28.7度）なども、超熱帯夜に近い暑さだった。

現在、韓国は高温多湿な南西の風が吹き、大気の上・下層をチベット高気圧と北太平洋高気圧がそれぞれ覆っており、熱気が抜け出せずにいる。熱気が解消されるには、台風が北上して気圧配置を揺るがすなどの「変数」が発生しなければならないが、現在のところ「ダブル高気圧」が居座っており、厳しい暑さがしばらく続くものとみられる。

8月1日の日中の最高気温は32－39度と予想されている。紫外線指数は、正午から全国の大部分の地域で「非常に高い」水準を示すものとみられる。日曜日に当たる2日も、最高気温が32－39度と非常に高くなる見通しだ。

来週からは風の向きが南西風から東風に変わり、ソウルをはじめとする首都圏を中心に暑さが厳しくなるものと予想される。東風が太白山脈を越える際、「フェーン現象」によって高温乾燥化し、この熱風がそのまま韓半島（朝鮮半島）の西側に吹き込むためだ。