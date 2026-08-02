900万ウォン台の結婚指輪？　ソン・フンミンの左手薬指に光る指輪とは

【ChosunBiz】サッカー韓国代表チームの看板スター、ソン・フンミン選手が最近、左手の薬指に指輪をはめている姿がカメラにキャッチされ、「結婚説」が浮上した。

【写真】ソン・フンミンの左手薬指に光る高価な指輪

31日、オンライン・コミュニティやソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）では、最近あるファンがロサンゼルスFC（LAFC）でプレーしているソン・フンミンに会い、サインをもらって言葉を交わす動画が急速に広まっている。

公開された動画を見ると、ソン・フンミンは白いTシャツを着て、特有の明るい笑顔を浮かべながら、ファンたちと親しげにコミュニケーションを取っている。しかし、大衆の視線は左手の薬指に輝く指輪に注がれた。一般的に左手の薬指は、恋人同士の婚約や結婚を意味する場所として通じているためだ。

これについてインターネットユーザーたちは「近いうちにうれしい知らせが聞こえてくるのではないか」「誰が見ても結婚指輪のスタイルだ」など、驚きを隠せない様子だ。それとは反対に、一部のファンは「ソン・フンミンは以前からいろいろな指輪を愛用してきた」「ただ服装に合わせた装身具である確率が高い」とコメントし、過度な憶測を警戒した。

一部では、ソン・フンミンがはめている指輪はフランスの高級ジュエリーブランド「BOUCHERON（ブシュロン）」の「キャトル・ラディアント・クル・ド・パリ・ウエディング・リング」モデルに似ているという分析も出ている。該当のモデルは韓国国内の店舗でおよそ972万ウォン（約108万6000円）で取引されている高価なアイテムだという。

現在のところ、ソン・フンミン側は今回の指輪をめぐる騒動について、特に釈明や言及をしていない。ただし、過去に「現役生活中はサッカーだけに集中したい」と語っていたソン・フンミンが最近、インタビューで結婚したいという趣旨の発言をしたことがある。