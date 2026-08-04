『パチンコ』ミン・ジン・リーの新作長編『アメリカン学院』、9月に韓米同時出版

作家ミン・ジン・リーの新作長編小説『アメリカン学院（American Hagwon）』が9月29日、韓国と米国で同時出版される。現代文学が3日に明らかにした。

【写真】作家ミン・ジン・リーの新作長編小説『アメリカン学院（American Hagwon）』の表紙

2017年の『パチンコ』以来、10年ぶりに出る作品であり、彼女のディアスポラ4部作の3作目に該当する。ニューヨークの韓国系2世の野望を描いた『百万長者のための無料の食事（Free Food for millionairs）』＝未邦訳＝と、在日朝鮮人の受難史を盛り込んだ『パチンコ』に続き、『アメリカン学院』は韓国人を一つに結びつける「教育的熱望」を扱う。

平凡な中産階級である「コさん」一家が生活の基盤を失い、移民の途に就く。1990年代前半、ソウルの大峙洞からスタートする物語は、1997年のアジア通貨危機という巨大な時代的風浪を経て、オーストラリアのシドニー、米国南部カリフォルニアのオレンジ郡へと舞台を移していく。見知らぬ土地で無用の長物と化した学位や経歴を手放し、子どもの教育が次の世代の成功であり、すなわち救いだと考える現代版遊牧民の肖像を描く。

ミン・ジン・リーは「この本に取り組んで丸10年がんばることができた本当の原動力は『教育と知恵』、すなわち『どうすれば賢い人生を送ることができるのか』という問いだった」とし、「知恵とは、どこの大学を出たのか、あるいは誰を知っているかの問題ではない。人生が複雑に絡み合っている時、あなたが果たしてどのような『選択』を下すのかについての問題だ」と語った。

『アメリカン学院』は出版前から英米の文壇を熱く盛り上げている。7月19日、米国の有力誌「ニューヨーカー」で小説の一部（『On Testing』）が先行公開された。