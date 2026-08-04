「息子とご飯を食べに行きます」と駐車場で場所取り…置かれていた箱を蹴り飛ばして駐車した男性が話題

【ChosunBiz】駐車場の空きスペースに段ボール箱を置いて場所をキープする、いわゆる「駐車場の場所取り」をしたドライバーに対し、ある男性が箱をどかして駐車する映像がインターネット上で話題を呼んでいる。

【動画】駐車場に置かれた「メモ付き段ボール箱」を足で蹴り飛ばす男性の様子

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）やオンライン・コミュニティでは4日、ある男性が駐車場の空きスペースに置かれた段ボール箱を足で蹴り飛ばしてどかした後、自分の車を駐車する様子が収められた映像が拡散した。

映像を公開した情報提供者Aさんは、「駐車場の厄介者を退治した男の中の男」と当時の状況を紹介した。

公開された写真を見ると、空いている駐車スペースに置かれた段ボール箱に「息子とご飯を食べに行くのでほかの場所に駐車してください」と書かれた手書きのメモが貼られていた。車を一時的に出して食事に行ってくる間、ほかの車のドライバーに対し、その場所に駐車しないでほしいと求める意図があると解釈される。

Aさんによると、映像に登場する男性はメモを確認した直後、箱を足でどかした後、該当のスペースに自分の車を駐車した。

この映像はインターネット上で急速に拡散し、共感を得ている。インターネットユーザーたちは「駐車場を個人的な場所のように使おうとする発想が理解できない」「箱を一つ置けば席が予約できると思っているのか」「胸がすかっとする対処だった」など、さまざまな反応を示している。

駐車スペースを物や人であらかじめ確保する、いわゆる「場所取り」をめぐる論争は以前から繰り返されてきた。これに先立ち、ソウル市内のある公営駐車場では、ある女性が「うちの車がすぐ来る」と言ってほかの車が駐車するのを妨げる様子が収められた映像が公開され、批判を浴びた。