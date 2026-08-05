商人を追い掛けて自爆、ドローン攻撃にウクライナが怒り

【TV朝鮮】ロシア軍が操縦していたと推定されるドローンが、ウクライナの市場で商人を攻撃する映像がソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）で拡散され、非難の声が高まっている。

【写真】ロシアのドローンが露天商を最後まで追いかけて攻撃する様子

AFP通信など海外メディアが4日（現地時間）に報じたところによると、ウクライナのSNSでは同日、南部ヘルソン地域でドローンがウクライナの商人を攻撃する映像が拡散されているという。

この映像には、市場の商人がドローンに追い掛けられる様子が収められている。

商人は、駐車してある車の周囲をぐるぐる回りながら、ドローンと対峙（たいじ）した。商人が車の後ろにずっと身を隠し、視界から外れると、ドローンは車の周囲をぐるぐる回って商人を追い掛けた。

攻撃のタイミングをつかめずにいたドローンは、ごう音を立ててスピードを上げると、瞬時に車の後ろに身を隠していた商人に向かって突進し、自爆した。

この商人は一命を取り留めたものの、破片による傷や脳震とうなどのけがを負ったという。

ウクライナ側は、今回の映像はロシアによる民間人攻撃を示す証拠だと主張した。一方ロシア側は、戦争が勃発して以降、民間人を意図的に攻撃したことはないと主張している。