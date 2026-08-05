「下着1枚で自転車に乗って疾走」…呆れた漢江サイクリング男に通報殺到

【NEWSIS】都心で下着を着用しただけの恰好でサイクリングを楽しむ男の姿が公開され、物議を醸している。

チャンネル登録者数およそ8万人のユーチューブ・チャンネル「ドローンライダー」は3日、自転車関連の提供映像を配信した際、上半身裸で下半身は下着を着用しただけという恰好で自転車に乗る男の姿を公開した。

【写真】上半身は裸、下半身は下着を着用しただけという姿で自転車に乗って道路を走行する男の姿

映像の中の男は、日焼けした肌を露出させたまま自転車に乗って移動していた。

ユーチューバーは「ずっと上半身裸で自転車に乗っていて、日焼けした肌を持っている方」とした上で、「ところが今、ズボンではなく下着を穿いただけでサイクリングをしている」と説明した。

さらに「この方に関連するドライブレコーダーの映像提供がすでに3件も寄せられている」「一体なぜこんな格好で乗り回しているのか分からない。他の人たちの迷惑になりかねない行動だ」と指摘した。

ユーチューバーは「上半身裸で乗ることまではまだいいとしても、少なくともズボンはきちんと穿いて出歩くべきではないか」「これを見せられる人たちの目に何の罪があるのか」と語った。

また「善良な人だからといって、こんな服装で乗っていいわけではない」「私も善良ならパンツ一丁で自転車に乗ってもいいというのか」と反問した。

問題の映像はオンラインで拡散し、インターネットユーザーの様々な反応を呼んだ。一部のインターネットユーザーらは「個人の自由も重要だが、公共の場では他の人に配慮すべきだ」、「漢江に行くとあんな方が本当に多くて不快」などの反応を示した。

ユーチューバーは「自転車に乗っていて呆れるような場面を目撃したら、情報提供してほしい」とした上で、「どうかズボンは穿いて自転車に乗ってほしい」と呼びかけた。

チャン・インヘ・インターン記者