「サムギョプサルを店に持ち込みこっそり焼いて…おかずを4回おかわり」　店主が抗議すると逆ギレ

【TV朝鮮】焼き肉店で、外部から持ち込んだサムギョプサル（豚バラ焼き肉）をこっそり焼いて食べている客を目撃したという、自営業者のエピソードが伝えられた。

【写真】焼いて食べればおいしい？ 騒動の引き金になったサムギョプサル

あるオンライン・レビューに最近、飲食店で経験した出来事を詳細につづった自営業者のコメントが投稿された。投稿者によると、当時大人6人、子ども3人と比較的大人数で来店した客がいたが、注文した肉の量が少なかったという。

そのため、最初は「あまりお腹が空いていないのだろう」と思っていたという。しかし、店が提供するサンチュやサムジャン（焼き肉や野菜などにつける合わせみそだれ）、唐辛子、ニンニクなど副菜をすでに4回おかわりしていたのにもかかわらず、テーブルの上には注文した肉がほとんど残っていなかった。

投稿者は「客たちは外部から持ち込んだサムギョプサルを、店の炭火の上で焼いて食べていた」と説明した。その上で、「席料も個室使用料も取っていない店なのに、焼き肉店に肉を持ち込んで食べるなんて、あり得るのか」と問い掛けた。

さらに、投稿者は客に対し、「店で外部から持ち込んだ肉を焼いて食べるのは困る」として退店を求めたことを打ち明けた。しかし、客たちは「すでに焼いた肉と残っている食べ物を全部食べてから帰る」と話していたという。

その後、「炭担当のスタッフと一緒に行って炭火を片付ける」と伝えた、と当時の状況を説明した。これに対し、「客たちは『帰ってから片付けろ』と要求し、むしろ腹を立てて大声を出すなど、開き直った態度を見せた」と投稿者は主張した。その上で、「店を始めて5年になるが、初めて客と口論になり、声を張り上げた」と打ち明けた。

このエピソードがインターネット上で拡散すると、インターネットユーザーからは「外部から持ち込んだ食べ物を焼き肉店で焼いて食べるのは営業妨害も同然だ」「席料を取らない店であのような行動はひどすぎる」「店主の立場になれば、怒るのも無理はない」「衛生や安全面の問題も発生しかねない」「こんなケースは初めて見た」など、さまざまなコメントが寄せられている。