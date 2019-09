「ドゥー・ユー・ノウ ・Kkondae？」…英BBCが韓国語「コンデ」を紹介

英BBC放送が「コンデ」という韓国語の単語を紹介して話題を呼んでいる。

BBCは24日(現地時間)、フェイスブックの公式アカウントで、「今日の単語」として「Kkondae」(コンデ=教師や威張って説教する年配者を悪く言う時の俗語)を取り上げて紹介した。

「今日の単語」は世界的に興味が持たれていたり、社会的な問題となっていたりするキーワードを毎日1単語ずつ紹介するコーナーだ。昨年は「ソファクヘン」(「ささやかだが確かな幸せ」という意味の韓国語の略語)が紹介された。

BBCは「コンデ」の意味を「自分は常に正しく、他人は間違っていると主張する年寄りのこと」と説明、「Do you know someone like this?」(そういう人を知っていますか?)と問いかけた。

関連記事を読んださまざま国のネットユーザーたちが寄せたコメントの中には、「私の周りにもそういう人がいる」といった内容が多かった。「コンデ」とのエピソードを紹介する人もいた。

英国経済紙エコノミストも今年5月、「コンデ」の意味を紹介している。同紙の定義は「若い人たちの服従を当然視し、横柄に振る舞う年寄り」だった。また、「自身はすぐに(他人を)批判するが、自身に対する(他人の)批判は認めない人」とも説明されている。

さらに同紙は「韓国は年齢や性別、経歴による職場内の位階・秩序が悪名高いが、若い世代の反発が高まっている」と分析した。