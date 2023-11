ロッテデパート本店、イベント用の大型ビジョンにNGワード　／ソウル

ロッテデパート本店(ソウル市中区)に設置されたクリスマスイベント用の大型ビジョンに、性犯罪を予告するようなメッセージが掲載され、物議を醸している。

【写真】ロッテデパート本店の大型ビジョンに映し出されたNGワード

韓国のデパート業界などが16日に明らかにしたところによると、ロッテデパート本店の外壁に設置されたイベント用大型ビジョンに14日午後10時ごろ「韓国の女を全員レイプするぞ」というメッセージが表示された。さらに、これを英語に訳した「I’m going to rape every women in Korea」というメッセージも続いた。

ロッテデパートは、大型ビジョン前のQRコードを読み込んでリアルタイムでメッセージを掲載できるイベントを実施していた。1画面に六つのメッセージが表示され、別のメッセージが書き込まれれば古いメッセージから消えていくという形だ。性犯罪を思わせるメッセージを見た通行人らは、デパート側にこの事実を伝えた。

ロッテデパートの関係者は「ポータルサイトで使われているフィルタリングシステムに禁止ワードを設定するなど、あらかじめ対策を取っていたが、フィルターに引っ掛からない単語があったようだ」として「クリスマスシーズンに向けて1年間頑張って準備したイベントなのに、残念なことが起きてしまい遺憾だ」とコメントした。

さらに「現在、大型ビジョンは整備のために別の映像に差し替えている」として「法律チームが告訴状を作成し、ソウル南大門警察署に提出する予定」と説明した。

ホン・インソク記者