「憲法裁は尹大統領罷免の過程で明白な過ちを犯した」　韓国政治学会の重鎮が指摘

尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権がわずか3年で幕を閉じた理由は、直接的には12・3戒厳宣布による弾劾が憲法裁判所で認められたからです。けれど、振り返ってみるに…一体どうしてこうなったんでしょう？ 盧武鉉（ノ・ムヒョン）政権以降の「終わった政権」について学界の公式な、最初の評価を行う本があります。韓国政治学会の会長や国立立法調査処長などを歴任した沈之淵（シム・ジヨン）慶南大学名誉教授（77）の『韓国政党政治史』（白山書堂刊）です。

【表】尹大統領の弾劾審判 憲法裁判官8人の判断

李承晩（イ・スンマン）政権から現在までの韓国政党政治の歴史を叙述した同書は、2004年に初めて出版された後、これまで五つの増補版が出ました。盧武鉉、李明博（イ・ミョンバク）、朴槿恵（パク・クンヘ）、文在寅（ムン・ジェイン）政権が終わった後、すぐに1章ずつ追加したからです。そうして最近出版された増補5版では、第15章「尹錫悦政権下の政党構造分析」を新たに加えました。

沈之淵名誉教授は尹錫悦政権について、一言で「内部分裂で崩壊した政権」と評しました。「1948年の大韓民国樹立以降、こんな形で倒れた政権は初めて」とも述べました。

沈名誉教授が同書で主張してきた「韓国政党政治を貫いてきた理論」は「分裂と統合の政治」でした。簡単に言うと「集まれば生き、散らばれば死ぬ」「集まった側が散らばった側に勝つ」「常に、より劣っている側があまり劣っていない側に負ける」というものです。韓国歴代の全ての選挙において、この原則は、これまで一度も外れたことがないのです。昨年の第22代総選挙と今回の第21代大統領選挙も同様でした。

要約すると、尹政権は2023年10月のソウル江西区庁長補欠選挙のときから民心をきちんと読み取れていない兆候を示し、昨年4月の総選挙直前に決定的な亀裂が生じました。「韓東勲（ハン・ドンフン）非常対策委発足時に大統領がその要求を受け入れていれば、弾劾まではいかなかっただろう」といいます。「固執したら総選挙で負けると分からなかったはずがありません。選挙よりも自分の家族の方が大事と判断したと見るほかないですね」

（申し訳ありません。ここまで書いて、あらためて、あまりにも痛憤がこみ上げ…。ちょっと息抜きをして、再度ノートパソコンの前に座ります。アイゴー！）

今回の増補5版の序文で、沈之淵名誉教授はこのように語っています。

「総選挙の惨敗後も（当時の保守系与党）国民の力は、内部の分裂を克服して統合のために努力するより対立と反目に没頭した。これにより21代大統領選挙での勝利を図り難い局面に置かれることとなった。それに加えて、尹錫悦が『統治行為』という名目で非常戒厳を宣布するという無理な手を打った上、国民の力所属議員の相当数がこれに同調した影響で、国民的な怒りを招いてしまった」