球速重視が災い？　MLBから姿を消した韓国人投手

2021年の韓国プロ野球では、下位グループの順位争いを「シム・ジュンソク・リーグ」と呼んだ。同年最下位になるチームが翌年の新人ドラフトの際、徳寿高校の「超有望株」シム・ジュンソクを獲得できる可能性が高かったためだ。しかし、シム・ジュンソクは韓国プロ野球に代わってMLB（大リーグ）への挑戦を選択した。高校生でありながら160キロに迫る剛速球を投げていたシム・ジュンソクは、23年1月にピッツバーグ・パイレーツと契約を交わした。

【MLB投手】日本10人・台湾1人・韓国0人

米国で3度目のシーズンを送っていたシム・ジュンソクが8月6日、マイアミ・マーリンズから放出された。慢性的な肘と腰の負傷によりマイナーリーグでも最下位となるルーキーリーグを転々とし、最終的にユニホームを脱ぐことになった。馬山ヨンマ高校出身のチャン・ヒョンソクも2023年8月、LAドジャースと契約を交わして米国に渡ったものの、現在シングルAにとどまっている。韓国プロ野球のLGを経て渡米したコ・ウソクもMLBでのデビューが容易でない状況だ。

■日本はもちろん台湾にも先を越され

韓国プロ野球で過去最高の人気を誇った金河成（キム・ハソン）、李政厚（イ・ジョンフ）、金慧成（キム・ヘソン）といった打者がMLBで活躍しているが、野球ファンたちの間では「MLBから韓国人投手が消えた」ことに対する無念な思いが広がっている。柳賢振（リュ・ヒョンジン）が2023年9月30日、トロント・ブルージェイズのユニホームを着てマウンドに上がったのが、MLBにおける韓国人投手の最後の登板記録だ。

こうした中、台湾は2日、鄧愷威がサンフランシスコ・ジャイアンツの先発投手としてニューヨーク・メッツ戦に登板し、今季「メジャーリーガー投手」の保有国となった。マイナーリーグにも10人前後の台湾投手が布陣している。一時ライバルと思われていた日本は、数段階先を行っている。投打二刀流を担う大谷翔平はもちろんのこと、山本由伸、佐々木朗希（以上LAドジャース）、今永昇太（シカゴ・カブス）、千賀滉大（ニューヨーク・メッツ）など、MLBでエース級の活躍をする選手が多い。現在各チーム40人のロースター（登録枠）に登録されている日本人投手だけでも10人に上っている。

もともと韓国人メジャーリーガーは投手がほとんどだった。1994年、韓国人として初めてMLBのマウンドを踏んだ「パイオニア」朴賛浩（パク・チャンホ）を皮切りに、2013年の林昌勇（イム・チャンヨン）まで20年間にMLBデビューした韓国人選手14人のうち、実に12人までが投手だった。しかし、15年から今年にかけてMLBに進出した韓国人選手13人のうち、投手は呉昇桓（オ・スンファン）、金広鉉（キム・グァンヒョン）、梁玹種（ヤン・ヒョンジョン）の3人だけだ。21年にテキサス・レンジャーズでプレーした梁玹種以降、KBO（韓国プロ野球）からMLBに直行した投手は皆無で、高校卒業後、米国に渡ってMLBの夢をかなえた投手も見当たらない。

MBCスポーツで解説者を務めるソン・ジェウ氏は「高校卒業とともに渡米した投手たちが相次いで失敗し、最近は才能のある選手たちがひとまず韓国国内に残るケースが増えている」とし「最近は米国側の期待感が低くなったせいか、契約金も安くなっている」と話す。今年テキサス・レンジャーズに入団したキム・ソンジュン（18）が契約金120万ドル（約1億7800万円）でサインしたが、これさえも2017年のペ・ジファン（125万ドル＝約1億8500万円）以来8年ぶりに100万ドル（約1億4800万円）を突破したケースだった。