出所直後に曺国一家で囲む「テンジャンチゲ」動画、食事した店がバレて庶民のふり失敗

祖国革新党・曺国前代表「肉を食べたくて、娘婿がおごってくれた」
祖国革新党「テンジャンチゲだけ食べたとは言わなかった」

▲祖国革新党・曺国（チョ・グク）前代表
▲祖国革新党・曺国（チョ・グク）前代表

　祖国革新党・曺国（チョ・グク）前代表が8月15日に出所した直後、ソーシャルメディアに載せた「テンジャンチゲ動画」を巡り、韓国政界で論争が起きている。保守系野党「国民の力」など野党側は、曺・前代表が「家族の食事」だとして載せた動画の場所は江南の高級韓牛店とみられるとして「曺・前代表が庶民のふりをしている」「あのような偽善が曺国らしい」と批判した。曺・前代表は「肉を食べたくて、娘婿がおごってくれた」と説明した。

　金根植（キム・グンシク）「国民の力」最高委員候補は19日、BBSラジオ『キム・テソプの朝ジャーナル』を通して「高い店で食べたのであれば、あるがまま明らかにすればいいのに、そういうイメージは全部隠しておいてぐつぐつ煮える素朴なテンジャンチゲだけを載せるのは本当に卑劣」と語った。

　金候補はフェイスブックにも文章を載せ「あのような偽善は本来の曺国らしい」「口さえ開けば進歩（革新）然としていつつ、誰よりも既得権と特権の暮らしをしてきた曺国なのだから」と批判した。さらに「カネがたくさんあって肉が好きだから高い韓牛（韓国伝統の肉牛）の店でおいしく食べたと事実の通り自慢するだとか。出所初日に、自分であれば静かに家で温かい家庭料理を食べるのが普通だろうと思うが」「本当におかしな家族、本当に変わらない曺国。曺国は曺国だった」と記した。

　朴庭勲（パク・チョンフン）国民の力議員も前日、フェイスブックに「曺国。この人物は本当に救済不能」と書き込んだ。

　朴議員は「曺・前代表は『監獄で肉を食べられなかったが娘婿がおごってくれた』という趣旨で説明した。そのとおり。どれほど肉を食べたかったことか。娘婿が食事の接待をするのも当然」としつつ「問題は、なぜ高い肉を食べてテンジャンチゲの写真を載せたのかということ」と批判した。朴議員は「質素にテンジャンチゲを食べる人間だとして『庶民のふり』をすれば政治的に利益になると判断したのか」「監獄に通っても全く教化されていないらしい」と記した。

　保守系野党「改革新党」のチュ・イサク最高委員も、党最高委員会議で「炭火焼きの韓牛は全部食べてその後のテンジャンマリパプをSNS（交流サイト）に載せるため、家族を静かにさせてテンジャンチゲを撮影して載せた人物が、あの有名な『曺国の敵は曺国』の主人公」と発言した。

