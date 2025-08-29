「韓国激辛即席麺が原因の胃潰瘍で入院」と訴訟起こしたカナダ人女性、訴えた即席麺を食べる動画投稿が物議

韓国の激辛即席麺「ブルダック炒め麺」を食べたせいで胃潰瘍になったとして、カナダの裁判所に訴訟を提起したと主張しているカナダの女性ティックトッカーが、その後もブルダック炒め麺を食べる様子を動画で配信し続けていることが分かり、物議を醸している。

【写真】食べたせいで「入院」した様子(左)とブルダック炒め麺を食べる様子

この女性はTikTokで10万人のフォロワーを抱えるカナダのハベリア・ワシムさん。8月22日、自身のSNS（交流サイト）アカウントに「訴訟を起こした」とつづり「（ブルダック炒め麺に関する）訴訟文書は来週までに出る予定だが、今は公開できない」として「裁判が1週間延期された」と話した。

ワシムさんは「訴訟を可能にしてくださった弁護人団に感謝する」「ブルダック炒め麺のせいで苦しんでいる人々に正義を」と訴えた。

普段からブルダック炒め麺が好きで食べているというワシムさんは7月31日、ブルダック炒め麺のせいで胃かいようになったとして、病院に入院している動画を公開した。

その後の8月16日、ブルダック炒め麺の製造元である三養食品に1500万カナダドル（約16億円）の補償金を求める訴訟を起こしたことを明らかにした。

しかし、ワシムさんは入院した後も「自分が一番好きなブルダック炒め麺のレシピを公開する」と言って、ブルダック炒め麺を食べる動画を公開した。

ワシムさんは「このレシピが、胃かいようになって訴訟を起こして以降もブルダック炒め麺を食べる理由」と話した。

ワシムさんは、昨年には「子ども用の飴をなめていたら顎の骨が折れた」と多数のメディアに主張した。その後は「ジョーブレイカーガール（jawbreakergirl）」というIDで活動している。

一方、三養食品側の関係者は、チョソン・ドットコムの電話取材に対し、ワシムさんが三養食品を訴えたとの主張について「北米で三養食品を相手取った訴訟の提起や裁判進行の事実はない」と説明した。

ワシムさんが実際に訴訟を提起していて三養食品側に通知が届いていない可能性については「その部分までは分からない」としながらも「これに関連し、いちいち対応する必要性を感じない」と述べた。

キム・ミョンイル記者