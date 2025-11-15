「I love Kimchi so much」　世界的なポップスターがインスタでキムチ愛アピール、韓国ネットで反響

オーストラリア出身のポップスター、トロイ・シヴァンが、インスタグラムでキムチ愛をアピールした。韓国での公演や来韓の予定もないだけに、韓国のファンたちの関心が高まっている。

トロイ・シヴァンは9日（現地時間）、インスタグラムのストーリー上に、強烈な赤色をバックに「僕はキムチが大好き（I love Kimchi so much）」と書かれた画像をアップした。涙を流す絵文字も添えられていた。

【写真】トロイ・シヴァンのインスタ投稿

世界的ポップスターが突然キムチに言及したため、韓国のネットユーザーからは「（韓国が）キムジャン（越冬用キムチの漬け込み）の時期だってことを知ってて投稿したのかしら？」「突然こんな投稿をするなんて、きっとものすごくおいしいキムチを食べたんだろうね」「突然のキムチ・シャウトアウト（Shout out、賞賛や応援を送るときの英語のスラング）」「何のキムチを食べたのか、写真もアップしてよ」などの反応が相次いだ。また「今すぐ来韓して本土のキムチを食べて帰ってほしい」「間もなく来韓公演があるのでは？」などと期待交じりのコメントも見られた。

トロイ・シヴァンはシンガーソングライターで、代表曲には『Youth』『Angel baby』などがあり、韓国を2回訪れている。

2016年に「ジサン・バレー・ロック・フェスティバル」で初めて来韓してステージを披露し、19年にはソウル・オリンピック体操競技場（KSPO DOME）で初の単独来韓公演を開催した。公演中に1万5000人の観客が大合唱すると、韓国語で「カムサハムニダ（ありがとう）」と叫んだ。

近ごろ世界的な韓流ブームの影響で、韓国の料理や食品を賞賛する海外スターが増えている。最近ではポップスターのカーディ・Bが韓国人向けスーパーで買ったという「コチュチャムチ（唐辛子ツナ）」とご飯を混ぜてのりで巻いて食べるという「モクパン」（食事のライブ配信）をして「韓国人はクレイジー。おいしすぎる」と叫び、世界的に話題になった。

キム・ジャア記者