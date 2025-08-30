韓国で滋養食を食べる日に路上で重傷の雄犬発見…動物愛護団体「集落で食べるために虐待」→犬同士のけんかによるものだった　／羅州

全羅南道羅州市の住民が、「集落で犬を食用に殺している」と虚偽事実を広めた動物愛護団体を名誉毀損（きそん）で訴えた。

羅州市金川面の里長（集落のトップ）協議会は「（我々が）犬を食肉用に処理しようとした、という虚偽の文章をネットに投稿した」として、A動物愛護団体を名誉毀損の疑いで警察に告訴したと明らかにした。

【写真】頭部に傷を負った犬

集落で犬を食肉用に処理した事実はないにもかかわらず、A団体がまるで動物虐待があったかのような内容をSNSに書き込んだため、集落の名誉を失墜させたというわけだ。

きっかけとなったのは7月31日、頭部にひどい傷を負った体重25キロの雄の犬が羅州市内の路上で見つかったことだった。

犬は市の動物保護センターによって救助され、即座に動物病院に搬送されて治療を受けた。

ところが、この事実を知ったA団体は「8月初めの伏日（暑気払いとして滋養食を食べる日）に犬を食べるために虐待したものと推定される」などとSNSに投稿した。

A団体はSNSで「2025年7月31日、中伏（夏至の後、四回目の庚の日）の翌日に、羅州のある集落で信じがたい残酷な事件が発生した。ハンマーで頭を何度も殴られた犬が脱出し、血だらけになって集落に現れた」と書いた。「伏日前後に発生する鈍器での暴行は、ほとんどが犬肉の消費に関する食肉処理だ。田舎の集落の誰かがこっそり犬を捕まえようとした強力な証拠」と書き込んだ。

インターネットには羅州の住民らに対する非難の書き込みが殺到した。

ところが、警察が捜査したところ、犬の頭部の傷は、深夜に犬同士がけんかした際にかまれた傷だったことが分かった。

金川面里長協議会のイ・グァンヒ会長は「羅州の集落の住民は犬を殺していないのに、正確な経緯も知らずに憶測を事実と断定して投稿し、集落の名誉を傷つけた」と告訴事由を明かした。

キム・チュンリョン記者