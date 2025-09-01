「ホントにここは韓国なの？」　高速鉄道KTXに上半身裸の男性乗客

韓国高速鉄道（KTX）で上半身裸になったまま座っている迷惑な男性乗客の姿がカメラに捉えられ、物議を醸している。

8月28日、あるインターネット・コミュニティー・サイトに「KTX上の脱衣ヴィラン（悪役）」というタイトルの文と写真が1枚、投稿された。投稿者は「昨日（8月27日）、KTXで上半身裸になって座っている男性。いくら暑いと言っても、ここは銭湯じゃないんだから。本当にいろんなヴィランがいるものだ」と書いた。

公開された写真には50－60代とみられる男性がKTXの一番前の座席で上半身裸になって座っている様子が写っている。脱いだ服は足元に置いてあり、靴も脱いだままだ。

ネットユーザーたちは「韓国人が公共の場所であんなことをするの？」「KTXはすごく涼しいはずなのに。いくら暑いからと言っても、これは違う」「シートに汗のにおいが付いてしまうのでは？ 次に乗る人に何の罪があるのか」などのコメントを寄せている。

公共の場所で体を露出すると、公然わいせつ罪や軽犯罪処罰法上の過多露出罪で処罰される可能性がある。公然わいせつ行為をした者は1年以下の懲役、500万ウォン（約53万円）以下の罰金、拘留または科料に、公共の場所で身体の主要部位を露出すれば10万ウォンの罰金、拘留または科料処分を受けることになる。

