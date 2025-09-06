記事入力 : 2025/09/10 11:35

「つらかったんですね」　橋の上で欄干をつかむ女性を説得した男性が話題に　／昌原

▲イラスト＝UTOIMAGE

　「今日一日がとてもつらかったんですか？　私に全部話してください。全部聞いてあげますから」

　慶尚南道昌原市の馬昌大橋から飛び降りようとしていた女性が、仕事を終えて帰宅中の消防隊員と市民の温かい心のおかげで命を捨てずに済んだ。

【写真】帰宅中に偶然通りかかった消防士が女性を説得する様子

　馬山消防署によると、事件があったのは先月29日午後6時23分ごろ。同署のイ・ボゴム消防士が仕事を終えて帰宅する際に馬昌大橋を通ったところ、おかしな様子の女性を目撃した。

　停車禁止の道路の端に、ハザードランプをつけた車が止まっていた。イ消防士は「まさか」と思ってすぐに車を止め、周囲を見回した。すると、一人の女性が橋の欄干をつかんで、命を絶とうとしていた。

　イ消防士は女性に近寄って「今日一日がとてもつらかったんですね？」と話しかけてみた。その上で「私が全部聞いてあげますから、まず私の手を握ってください」と声をかけ続けた。

　橋の上を走行していた他の車からもドライバーが下りてきて、女性が飛び降りないよう温かい言葉をかけた。イ消防士と市民たちが女性を説得する間に救助隊が到着し、女性は幸い思いとどまって命を守ることができた。

　イ消防士は「欄干のところにいる女性を見た瞬間、とにかく救わなければと、それだけを考えた」「市民の命を救うのは当然のことなので、体が先に反応したようだ。女性が無事で本当によかった」と話した。

イ・ガヨン記者

チョソン・ドットコム／朝鮮日報日本語版
