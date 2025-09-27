自殺率の最下位脱出を目標にする大韓民国【コラム】

「わが国は昨年、10万人当たりの自殺率（人口10万人当たりの自殺者数の割合）が28.3人とOECD（経済協力開発機構）加盟国で最も多い国となりました。2位のリトアニアは17.1人です。17人は多少果敢な目標でチャレンジが必要ですが、今強く求められている自殺予防政策に実効性を持たせるため設定しました」

韓国政府は9月12日に「2025国家自殺予防戦略」を発表したが、その前日に政府世宗庁舎で保健福祉部（省に相当）のイ・ヒョンフン第2次官がブリーフィングを行った。李在明（イ・ジェミョン）政権として最初の福祉政策をメディアに説明するためだ。自殺対策は李在明大統領が就任後初の国務会議（閣議）で保健福祉長官に突然質問したこともあり、現政権の福祉政策最大のテーマになっている。今年6月といえば前政権との対立でまだ混乱が続く状況にあったが、李在明大統領は自殺問題をそれ以上に最優先の課題と考え最初に質問したのだろう。

しかし残念ながらこの重要な政策を説明する場は「17」という数字に埋没してしまった。政府は新たな自殺対策についての説明で自殺率の目標を「2034年までに10万人当たり17人」を前面に出し何度も強調した。

ブリーフィングを取材した記者たちは驚いた。「OECDで自殺率1位でなければそれでよいのか」「何を根拠に17人という目標が提示されたのか」などの質問が相次いだ。会場で記者団の質問は20回行われたが、うち5回は自殺率目標に関するものだった。韓国政府は2029年までの目標として掲げた自殺率19.4人については「年間自殺者数が1万人以下に下がったときに可能な数字」と説明したが、17人という2034年の目標については「全力で対応していきたい」として「リトアニア」ばかりが繰り返された。

もちろん自殺率は低いほど良い。李在明大統領がすでに言及し、保健福祉部長官も強調したように「出生率が低い国ではたとえ1人の生命であっても健康に生きることが重要」という言葉には誰もが同意する。しかし問題はこれをいかに実現するかだ。今回提示された対策についても、「前政権が行ったことの焼き直し」といった指摘が相次いだ。

OECD加盟38カ国の最下位ではない37位が今の目標というのは困る。しかも政府は自殺率が下がった他国の事例も紹介したが、そこでリトアニアのケースは一言も言及されなかった。リトアニアは6年間で自殺率を10人近く下げたが、それ以前はOECDで自殺率1位の国だった。

このように順位を目標とすることについて専門家は「韓国社会のストレスを示す典型的な事例」と指摘する。ある大学の精神健康医学科教授は「大統領が『自殺』に言及したからといって、突然この問題で『最下位脱出』を掲げることは、韓国の若者がSNS（交流サイト）で相対的剥奪感にさいなまれ憂鬱（ゆううつ）になることと何が違うのか」と批判した。「最下位脱出」ではなく韓国独自の目標を設定してほしい。本質から目を背けた政策はただの数合わせに転落するからだ。

チョ・ソンホ記者