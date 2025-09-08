「国民の力支持者を集めて一気に埋めてしまえば韓国の民主主義は完全に成功」　共に民主党内で相次ぐ信じがたい暴言の数々【9月8日付社説】

崔康旭（チェ・ガンウク）元議員＝共に民主党＝がある催しで、野党・国民の力の支持者を「2チク（韓国大統領選挙で尹錫悦〈ユン・ソンニョル〉前大統領に投票した人）」とやゆし、「同じ日の同じ時刻に一気に集めて埋めてしまえば、この世の中には2チクに投票しなかった人だけが残るから、韓国の民主主義は完全に成功し、一段階飛躍するのではないか」と言った。さらに、「『民主主義を達成するには、どうすればいいのか』と尋ねられたら、『断固として一掃してしまわなければならないのではないか』と答える」とも言った。政治的に反対の立場の人々を「一掃して埋めれば民主主義は成功する」ということだ。

【写真】「韓国では今何が起きているんだ？ まるで粛清か革命のようだ」 トランプ大統領の投稿

崔康旭元議員の言葉通り自分と異なる見解を持つ人々を憎悪の対象にし、排除することは独裁であり、全体主義社会だ。ヒトラー、スターリン、毛沢東は反対派を一掃して埋めてしまった。北朝鮮の金（キム）一族も同じだ。誰もこれを民主主義とは言わない。崔康旭元議員は「国民の力支持層は抹殺し、与党支持層だけが残ってこそ、民主主義の飛躍だ」というのか。

崔康旭元議員は特定地域を念頭に「『朴槿恵（パク・クンヘ＝元大統領）をなぜ支持するのか』と聞くと『きれいだから』、『尹錫悦（ユン・ソンニョル＝前大統領）の何が問題なんだ？』というと『酒もよく飲むし、男はああでなければ』という人たちがいる」と言った。崔康旭元議員は祖国革新党の曺国（チョ・グク）前代表＝現・革新政策研究院長＝の子の入試不正にかかわったが、曺国前代表と共に赦免されるや、交流サイト（SNS）に「もっと真面目になります」と投稿した。これはつまり「法律なんてバカバカしい」ということだ。祖国革新党で起きたセクハラ（性的嫌がらせ）・強制わいせつ事件については「生きるか死ぬかというような問題だろうか」などと発言し、「2次加害」問題も引き起こした。崔康旭元議員は赦免後に就任した共に民主党教育研修院長を辞任した。

祖国革新党事務副総長は動画共有サイト「ユーチューブ」で「セクハラは犯罪ではない」「品位維持違反にはなるだろう」と言った。しかし、男女雇用平等法などはセクハラを明白な違法行為と規定している。法律は置いておくとしても、日ごろから「ジェンダー感受性」や「人権」を強調してきた、いわゆる「進歩（革新）系」政党が、セクハラに免罪符を与えるような発言をすることができるだろうか。被害者が苦痛を訴えると、隠蔽（いんぺい）・もみ消しを試み、抵抗し続ければ「2次加害」をする。これほどひどいネロナムブル（私がすればロマンス、他人がすれば不倫＝身内に甘く、身内以外に厳しいこと）はない。

極端な政治が幅を利かせ、耳を疑うような暴言が相次いでいる。多様性や共存を拒否し、暴力的に反対意見の人々を脅迫する極端性こそ、民主主義の敵だ。