目前に迫った「ソフトな独裁」【朝鮮日報コラム】

韓国で民主主義が崩壊しつつある。「それは言い過ぎだ」と考える人も多いだろう。しかし誰もがそう考えることに本当の危機がある。独裁も進化する。今の民主主義崩壊は投票場で起こっている。「ソフトな独裁」は選挙で選ばれた独裁だ。一見すると合法だ。戦車や警棒によるものではなく国民が選択した結果だ。その偽造があまりに巧妙で、法律に反する必要もない。国民の一部はそれを強く支持しているが、ほとんどは何が起こっているか理解していない。ベネズエラでチャベス大統領在任中の2011年に行われた世論調査で、回答者の51％以上が民主主義の点数を10点満点の8点と回答した。しかしその内実は「試験管の中に横たわることが幸福」と錯覚する「マットレス民主主義」だった。

【AI合成画像】「李在明大統領兼大法院長兼共に民主党総裁」

「ソフトな独裁」はパズルのピースを合わせて初めて見えてくる。民主主義の破壊は断片的かつ徐々に起こり、個別の事象だけでは深刻な問題に見えない。その最も奇怪な様相は「民主主義による民主主義破壊」だ。りんごの害虫のように中身だけを食い荒らす手口だ。李在明（イ・ジェミョン）大統領も政党と国会をその形だけは維持している。

2022年8月に李在明議員（当時）を支持する親明勢力は、党則に第14条第2項を新たに加えようとした。その内容は「党員全員の投票が全国代議員大会の意見に優先する」というものだ。党員中心の政党とすることで党内民主主義を拡大するという口実だった。ところが実際は李在明代表の過激な支持層である「ケッタル」に力を与えるのがその狙いだった。

また当時、不正腐敗関連の法律違反容疑で起訴された場合に党役員の職務を停止する第80条第1項に注目が集まった。複数の犯罪容疑が問題となっていた李在明代表・候補の政治生命が懸かった問題だった。趙応天（チョ・ウンチョン）元議員は「党則第80条ばかりに関心が向いていたので、この改正は知らなかった」と語る。つまり第14条第2項を静かに加え「党の最高の意思決定は10％の権利党員だけの発議で通過」に変更されたのだ。これは最終的に取りやめられたが、これが後に韓国の民主主義を押し殺す毒素条項になる。

2024年に当時の李在明・共に民主党代表は盧武鉉（ノ・ムヒョン）元大統領の15周忌に「『党員中心の大衆政党への道』は盧武鉉精神だ」と主張した。最終的に「民主的に運営される党員中心の政党」と党の綱領に明記したため、共に民主党はケッタルの独壇場となった。共に民主党の非李在明系議員らには常識外れのスパムメールなどで圧力が加えられ、地元の事務所前では抗議デモまで行われた。非李在明系の朴志玹（パク・チヒョン）非常対策委員長はこれら一連の反民主的な行動を批判し「わずか3カ月以内に送られたメールは数万件」と明かした。居住地が公開され身の危険も迫った。ところが李在明代表は「ケッタルは世界史的に意味がある新しい政治の形」と高く評価した。党の大義やシステムを無力化し、李在明代表の影響力を高めるところまで高めたのだ。