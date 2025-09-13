「中国人観光客が寄り付かない」「営業妨害」　毎週火・金開催の反中デモにぼやく明洞の商店主たち　／ソウル

「観光客相手に物を売って暮らそうとしてるのに、完全に邪魔して、侮辱してののしって締め出して…客を追い出したら営業妨害じゃないですか？ 業務妨害」

李在明（イ・ジェミョン）大統領が9月9日、竜山大統領室で開かれた国務会議（閣議）で、ソウル市中区明洞などで繰り広げられている反中傾向のデモについてこのように語った。「今は観光客を増やさなければならないのに、特定国の観光客を侮辱する集会をやっているなんて」というわけだ。

【写真】反中デモの告知ポスターと明洞でのデモ行進の様子

続いて李大統領は「（売り場の）中に入ってきた人を追い出すことだけが業務妨害か」「それはどういう表現の自由か。邪魔しているだけ」とも述べた。

朝鮮ビズが確認した結果、このような反中傾向の集会は9カ月続いている。明洞の中心街で「チャイナ・アウト（CHINA OUT）」などのスローガンを叫びながら行進もしている。明洞の商人たちは「中国人観光客が怖がってあまり来ない」と苦境を訴えた。

■明洞の通りを行進しながら中国人をさげすむ表現の歌も合唱

明洞で反中傾向の集会が最初に開催されたのは今年1月31日のこと。当時、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の支持者たちは「先の総選挙は不正選挙で、その背後に中国政府がいる」という疑惑を提起し、中国大使館に近い明洞中央郵便局前でデモを繰り広げた。デモ隊は「ノー・チャイナ（NO CHINA）」と書かれたプラカードを持ち、「ゲット・アウト（get out）習近平」というスローガンを叫んだ。

その後も、明洞では反中傾向の集会が執拗（しつよう）に続いた。現在までに30回以上の集会があった。李在明政権が発足した6月以降は「自由大学」という団体が毎週火曜日の夜に「中国大使館前不正選挙介入糾弾」などの集会を開いている。8月からは「民草決死隊」という団体が毎週金曜日の夜に「明洞滅共行進」集会を行っている。