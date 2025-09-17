JLPGA：「申智愛さんは私の師匠です」　金澤志奈（30）、デビュー9年目・232試合目で初優勝

14日の日本女子プロゴルフ（JLPGA）メジャー大会「2025ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会」で、プロデビュー9年目・232試合目にして初優勝を果たした金澤志奈（30）は試合後、申智愛（申ジエ、37）にハグされて涙をこぼした。多くの日本人ファンの胸を熱くしたこの場面は、日本のメディアが詳しく報道して話題を集めた。申智愛は一緒に撮った写真を交流サイト（SNS）「インスタグラム」に載せ、「（トロフィーに）一緒に名前載って今日はすごく嬉しい 今日よく頑張ったね！ 今日の優勝の気持ち忘れないで行こうね！ 本当にありがとう」と投稿した。プロ通算66勝の申智愛は、2018年の同大会で優勝カップを手にしている。

金澤は15日、本紙の電話インタビューに「超緊張状態で延長戦まで行ったので、実は試合が終わった後も何も見えませんでした。ところが、（申）智愛さんが笑っている姿が見えて夢のようで、涙がどっとあふれました」と語った。金澤は申智愛について、自身を優勝に導いてくれた「師匠」だと言った。「師匠」という言葉には尊敬の気持ちが込められている。何を師匠から学んだのだろうか。金澤は「最後の瞬間まであきらめない闘志、最後まであきらめず『勝つ』と思い続ける気持ちを学びました。言葉で学んだのではなく、智愛さんの試合と練習の姿勢を見て感じました」と答えた。3年前から金澤は申智愛のオーストラリア・キャンプに合流し、体力とテクニックのトレーニングを一緒にしている。「昨年まで体力不足で最終日に崩れることが多かったのですが、智愛さんとの練習のおかげで（延長まで）73ホールを闘う力ができました」と説明した。

今大会が開かれた茨城県が地元の金澤は中学2年生の時から韓国出身の金愛淑（キム・エースク）プロから指導を受けてきた。金愛淑プロは日本のJLPGAツアーで活躍し、1勝をあげた後、指導者となり、マネジメント会社を経営しながら安宣柱（アン・ソンジュ、38）、申智愛、金ハヌル（キム・ハヌル、36）、裵善雨（ペ・ソンウ、31）ら数多くの韓国人選手の日本進出を助けた。

金澤は「金愛淑プロはお母さんのような存在」と言った。「ご飯をきちんと食べないと練習をさせない」と厳しく迫ることもあったというが、金澤は「愛情を持った厳しさ」と表現した。朝から晩までトレーニングをして、怒られたことも多かったが、いつも母親のような温かさが感じられたという。

金澤は「金愛淑プロに学ばなかったらプロゴルファーに成長できなかっただろうし、智愛さんに会えていなかったら優勝できなかったでしょう」と言った。韓流ファンでもある金澤は「サムギョプサル（豚バラ肉の焼肉）にキムチを添えて食べるのが好きです。ガールズグループTWICE（トゥワイス）のコンサートに行ってストレスを解消したこともあります」と語った。

閔鶴洙（ミン・ハクス）記者