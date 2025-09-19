「最高裁長官に辞任求める共に民主・徐瑛教議員、国会で公開した証拠はユーチューバーがAIで作った音声だった」

韓国野党の国民の力と改革新党は18日、「与党・共に民主党が曺喜大（チョ・ヒデ）大法院長（最高裁長官）や韓悳洙（ハン・ドクス）首相＝当時＝らの秘密会合疑惑を提起した際、根拠として公開した音声は人工知能（AI）で製作されたものだった」とした上で「フェイクニュースによる扇動だ」と批判した。

【ユーチューバーからお知らせ】「音声はAI製作で実際に録音したものでありません」「告訴・告発しないでください」

今年5月、この音声ファイルを国会で公開した共に民主党の徐瑛教（ソ・ヨンギョ）議員は、チョソン・ドットコムの電話取材に対し、AIによる音声かどうかについて明確な見解は示さず「われわれに対して別の情報提供もあった。全てを捜査して確認すればいい」と語った。

改革新党のチョン・ハラム院内代表は18日、国会で開かれた最高委員会議で「与党の国会議員たちは再び陰謀論拡散器役になり、『清潭洞チェリスト シーズン2』を撮っている。ユーチューバーがAIで作った音声ファイルに興奮し、何の証拠もない陰謀論で騒ぎ立て、司法府を攻撃する姿は滑稽を通り越して奇怪だ」と言った。

改革新党の李基仁（イ・ギイン）事務総長は交流サイト（SNS）「フェイスブック」に「そろそろ共に民主党が自ら明らかにしなければならない時期だ。曺喜大・大法院長らが『4人で会食』したという話を情報提供した『諜報（ちょうほう）員』の出どころと根拠は何か、そして該当の音声ファイルがAI生成・音声変造・編集など人為的な加工を経たものであることを事前に、確認または認知したのか」と投稿した。

国民の力の朴敏英（パク・ミニョン）メディア報道官も同日、フェイスブックに「ユーチューブ発のAI音声を『情報提供者の音声ファイルだ』と言って持ってきて、大法院長に辞任まで要求したのか？ でたらめにも程がある。フェイクニュースによる扇動が共に民主党のお得意分野であるのを考慮しても、到底理解できない驚くべき事件だ。（同党所属の）夫勝粲（プ・スンチャン）議員や徐瑛教議員は、低質な虚偽の扇動で曺喜大・大法院長を侮辱したことに対して謝罪せよ」と述べた。