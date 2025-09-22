米国と無制限通貨スワップ協定を結んでいる日本、米国に約束した5500億ドル調達可能

日本が米国との関税交渉で今月初めに合意した対米投資が「令和の不平等条約」という批判を浴びている。今後3年4カ月という短期間に5500億ドルをつぎ込む対米投資は、経済規模世界4位の日本にとっても負担が重過ぎて危険だとの指摘だ。

しかし、日本政府は「日米の『ウィンウィン』」だとし、資金調達は可能だと説明する。ただ、資金確保計画の詳細は明らかにせず、外貨準備高、政府が保証するドル建て債券、通貨スワップの3つの方式を活用するという大枠だけを示している。

米日の投資合意はトランプ大統領が対象となる投資プロジェクトに署名するたびに日本が米国の指定する口座に必要なドル資金を入金することが条件となっている。長期債などすぐには動かせない資金はそれに充てることができない。

日本メディアなどによると、対米投資の半分は日本の財務省が管理する約1兆3000億ドルの「外国為替資金特別会計」から拠出する予定だ。外貨準備高のうち、日本銀行に預けられた当座預金12兆8715億円（2024年3月現在）はすぐに使える資金だ。さらに、主に米国債が占める外貨建て証券のうち、1年以内に満期を迎える債券が32兆8829億円ある。日本は外貨準備の運用で毎年数兆円の余剰金を上げるが、2025年4月から2026年3月までの期間には4兆7831億円の運用益が予想される。これらを動員すれば、3年間の対米投資額約81兆円の半分程度は十分に調達できる計算だ。

残る約40兆円の相当部分は民間企業や銀行が発行するドル建て債を日本政府が保証する方式が見込まれる。例えば、国際協力銀行（JBIC）が対米投資債券を発行し、海外投資家からドル資金を集め、日本政府がそれに保証を与える形だ。日本国債並みの信用度で低金利のドル資金を調達できる。韓国輸出入銀行に相当するJBICは過去にも同様の方式で数回にわたって数十億ドル以上を調達したことがある。