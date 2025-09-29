カレーをかき混ぜるのにショベルカー？　無料炊き出しの調理法が物議　／インド

インドで、大釜の中に入っているカレーをショベルカーを使って調理する様子がカメラに捉えられ、衛生上問題があると物議を醸している。インド紙のインディアン・エクスプレスなどが9月20日、報じた。

報道によると、インドのある大規模な炊き出しでこのほど、建設機械であるショベルカーのバケット（先端部分）を大釜に入れ、「ダル・マカニ（レンズ豆のカレー）」をかき混ぜる様子を捉えた動画が交流サイト（SNS）上に拡散されているという。

これらの動画を見ると、ショベルカーのバケットが大釜に入っているカレーをかき混ぜる様子が写っている。同紙は「しばしばネットミームの素材としても登場するほど人気のある建設機械が、思いもよらない台所用品として登場した」と報じた。

この動画をSNS「X（旧・ツイッター）」に掲載した人物は「ショベルカーがダル・マカニを作るのに使われている。主催側はSNSでこの事実を公にして自慢している」「油汚れやサビでいっぱいになったこのショベルカーは建設現場でも使われた物のように見えるが、インド食品安全基準局（FSSAI）は何の措置も取らなかった」と書いている。

正確な撮影場所は確認できていないが、一部のインド・メディアはこの場面がマディヤ・プラデーシュ州で撮影されたものだと推定している。そして、「現地では今回の件をきっかけに、インドの農村地域や中小都市で行われている大規模な無料炊き出しの衛生管理実態に対する懸念が再び頭をもたげている」と伝えた。

あるインドの公衆保健専門家は現地メディアに「建設機械の表面には油・潤滑剤・細かい金属片などが付いている場合が多い。そのような装備をそのまま食べ物の調理に使えば、食中毒や化学物質中毒など深刻な健康問題を招く恐れがある」と指摘した。

動画を見たインドのネットユーザーたちは「人々の健康を害する行為だ」「安全ではないし、衛生的でもない」「（ショベルカーの）油はタダ」「鉄分不足の人たちにはちょうどいい料理だ」などのコメントを寄せている。

