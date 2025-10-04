韓国で高血圧・糖尿・高脂血症の患者が増加…40代男性の60％は肥満

韓国社会の中枢ともいえる40代の健康に「赤信号」がともっている。男性は肥満患者の割合が過去最高を記録し、女性も全年代のうち唯一40代だけ肥満の割合が増加した。糖尿病などの成人病も大幅に増えた。

【資料】韓国の「肥満・高血圧・高コレステロール血症・糖尿病」患者 割合の推移

韓国疾病管理庁が9月30日に発表した「2024年国民健康栄養調査の主要結果」で、40代男性の肥満有病率（BMI〈肥満度の判定に用いられる体格指数〉が25以上の人の割合）は61.7％だった。40代男性の10人に6人が肥満患者ということだ。前年に比べ11.5ポイント増えただけでなく、調査を開始した1998年以降で初めて60％を超えた。30代（49.1％）と50代（48.1％）の肥満の割合がそれぞれ1.3ポイント、1.8ポイント減少したのと対照的だ。

40代の女性も同様に好ましくない結果が出た。女性全体の肥満の割合は26.2％で、前年に比べ1.6ポイント減少したが、40代女性（25.7％）だけは逆に1.2ポイント増加した。

東国大学家庭医学科の呉尚禹（オ・サンウ）教授は「職場で管理者に昇格する40代は、社会活動が最も活発になり、各種のストレスが急激に増えて肥満になりやすい」として「こういうときに食事習慣の見直しや運動など、肥満の治療をしなければ、高血圧や糖尿など各種成人病につながる恐れがある」と指摘した。

結婚前は60キロ台半ばの体重をキープしていたというクァクさん（41）。40代に入ってからずっと、体重計には80キロという数字が表示されている。BMI（体重を身長の2乗で割った数値）は27で、病院では「肥満」と判定された。コレステロールの数値が正常範囲を超えており、脂肪肝ともいわれている。クァクさんは「運動もコンスタントにしているし、体重が少し減ったこともあったが、飲み会やストレスなどで暴飲暴食が続いた結果、また太ってしまった」「今は慢性疾患だと考えて薬を飲んでいる」と話した。

40代男性の10人に6人が肥満と判定されるほど肥満の割合が増えていることに伴い、成人病の発病率も高まっている。3大成人病とされる高血圧・糖尿・高脂血症（高コレステロール血症）で、40代男性の発病率はいずれも大幅に増加した。高血圧の有病率は27.8％で、前年比で4.3ポイント増加した。糖尿病の有病率は13.7％（2.4ポイント増）、高脂血症は27.5％（5.0ポイント増加）だった。