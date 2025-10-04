大学入試会場ですっぴんなのに化粧を落とすよう何度も求められた「美人すぎる受験生」が話題に　／中国

ある中国人女性が芸術系の大学入試会場で何度も化粧を落とすよう求められたが、「生まれながらの美しさ」だったことが明らかになり、話題になっている。香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が9月29日に報道した。

報道によると、中国伝媒大学（CUC）の学生、胡馨怡さん（19）は今年1月、北京で行われた芸術系の大学入学試験を受けて以降、インターネット上で大きな注目を集めているとのことだ。

【写真】胡馨怡さん（19）

胡馨怡さんは化粧をせずに試験に臨んだが、あまりにも容姿が際立っていたため、監督官たちから「化粧をしている」と疑われたという。監督官たちは胡馨怡さんに5回も「化粧を落とせ」と要求しただけでなく、ある審査官に至っては直接まつげを引っ張って真偽を確かめたとのことだ。

そのような出来事があったのにもかかわらず、胡馨怡さんは試験で優秀な成績を収めた。北京統一放送・ホスティング芸術試験では合計274点で1位となり、続くCUC専門試験でも83.07点を取り、全国17位となった。

CUCは中国最高レベルの放送・メディア教育機関で、有名なテレビアナウンサーやキャスターを多数輩出してきた大学として知られている。胡馨怡さんは9月13日に同大学の入学式の写真を公開し、「私はCUCを愛しているし、CUCも私を愛しています！ みんな本当に親切で才能にあふれています」と感想を述べた。胡馨怡さんの「抖音（ドウイン＝中国版TikTok）」のアカウントには40 万人を超えるフォロワーがいる。

ところが、今度は胡馨怡さんの整形疑惑がネット上で広まった。これに対して胡馨怡さんはプロフィール欄に「手術はしていません。本当にしていません。お願いだから聞かないでください」と書いた。ネット上で公開された小さいころの写真を見ても、クッキリとした二重まぶたや小さな顔、高い鼻などの顔立ちが確認できる。

ネットユーザーの反応はさまざまだ。あるネットユーザーは「『彼女は整形手術をした』と非難し続ける人々は、たとえ自分が整形手術をしたとしても、こんなにきれいにはなれないだろう。単なる嫉妬に過ぎない」と、別のネットユーザーは「彼女は本当に美しいです。人々が何と言おうと、彼女の美しい容姿はけなすことができません」と書いた。

胡馨怡さんは芸能界進出やドラマ出演の意思はないとした上で、「一時期、ウワサのために眠れなくなりましたが、そうしたウワサも私の一部になりました。この成長の贈り物は私が発するすべての言葉に永遠に優しく響き渡るでしょう」と書いた。

チョン・アイム記者