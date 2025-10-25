「今年の社交界で最高の結婚式」…仏高級ブランド「ジバンシィ」後継者、韓国人女性と結婚

仏高級ブランド「ジバンシィ（Givenchy）」創業者の子孫ショーン・タフィン・ド・ジバンシィ氏が韓国系の交際相手チョン・ダヘさんと結婚した。チョン・ダヘさんは韓国系デザイナーのウエディングドレスを着て盛大な結婚式を挙げた。英紙デイリー・メールや、ファッション誌ブリティッシュ・ヴォーグなどが23日（現地時間）に報道した。

報道によると、ショーン・タフィン・ド・ジバンシィ氏とチョン・ダヘさんは今年8月、フランス・パリで結婚式を挙げたとのことだ。

同い年で20代後半の2人は、2018年にカナダ・モントリオールのマギル大学で初めて知り合った。

7年間の交際を経て結ばれた2人の結婚式は盛大に行われた。今年8月28日から30日までの3日間にわたり結婚式と一連のお祝いが行われ、このほど結婚式の過程や写真などがメディアを通じて公開された。

初日に開かれたリハーサル・ディナーは、ミシュランガイドに掲載されているパリのレストラン「ラ・フォンテーヌ・ガヨン」で行われた。チョン・ダヘさんは「ヴィクトリア・ベッカム」のドレスに、韓国のブランド「Kimhekim（キムヘキム）」のアイボリーのジャケットを合わせた。チョン・ダヘさんは「長い間注目していた。クラシカルなジャケットだが、前の部分に女性らしいパールの装飾が添えられていた」と説明した。

最後を飾った結婚式はパリの中心街にあるサント・クロチルド聖堂（Basilique Sainte-Clotilde）で行われた。

ショーン氏は「私もダヘもカトリック信者として育ったので、ミサをしたかった。家族が住む街にある聖堂だが、これまでも重要な行事をしてきた所だ」と説明した。

チョン・ダヘさんは肩を出したチューブトップのシルクドレスを着て、両腕にはたっぷりとしたギャザーのケープを羽織っている。これは韓国系デザイナーのアンドリュー・クォンが手がけたウエディングドレスだ。

フランスのメディアは2人の結婚を「今年の社交界で最高の結婚式」に挙げた。

デイリー・メールは「ジバンシィは1988年に世界最大の高級ブランド・グループ『LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン』に売却されたが、同一族は依然としてファッション界と緊密な関係を維持している」と報じた。

ピョン・ジェヨン記者