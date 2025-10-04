韓国の太陽電池セル、95％は中国製だった…市場を完全掌握【独自】

中国製太陽電池セルの韓国におけるシェアが昨年95％を超えた。5年前までシェアが50％に達していた韓国製のシェアは、初めて1桁台に転落した。中国製の攻勢が始まったのは今に始まったことではないが、安価な太陽電池モジュール（パネル）に続き、技術集約的なセルまでも中国が韓国市場を掌握したという事実は、韓国が価格だけでなく技術でも中国に押されていることを示すものだ。太陽電池の普及だけに重点を置く再生可能エネルギー政策の基調を韓国の産業保護と競争力強化に転換すべきとの指摘が出ている。

■中国製に侵食された韓国の太陽電池セル市場

産業通商資源部が李喆圭（イ・チョルギュ）国会議員（国民の力）に提出した資料によると、中国製太陽電池セルの韓国におけるシェアは2019年の38％から21年に63％、23年に74％と年々上昇。昨年は95％に達した。一方、韓国製のシェアは19年の50％から21年に35％、23年に25％に落ち込み、昨年はさらに4.9％まで急落した。韓国製のシェアが1桁に転落したのは初めてだ。韓国の太陽電池市場に一部食い込んでいた台湾、米国、日本、シンガポール製シェアは、19年時点で11％だったが、昨年は0％となり、市場から姿を消した。中国製の太陽電池セルが韓国市場を完全に掌握した格好だ。

太陽光発電板はポリシリコン（原材料）、インゴット・ウエハー（部品）、セル、モジュール（セルを集めたパネル）の順で生産される。このうち、セルは太陽光を電気に変える中核部品だ。モジュールは複数のセルを労働集約的に組み立てるため、価格競争力が重要だ。それに対し、セルは光をどれだけ効率的に電気に変えるかで品質が決まる技術集約的な部材だ。

韓国の太陽光市場は、安価な中国産モジュールの攻勢で国産品のシェアが下落してきた。しかし、セル市場まで中国製が掌握したということは、価格競争力の次元を超えたことを意味する。太陽電池業界関係者は「モジュール市場を明け渡したのは安く作れなかったためだが、セル市場を取られたのは技術力でも押されたためだ。韓国太陽電池産業が根底から揺らいでいる」と話した。

中国の太陽電池産業は低価格イメージから脱却し、世界市場を掌握している。異なる波長を吸収する二層の太陽電池で発電効率を極大化するタンデム型太陽電池の商用化も急いでいる。