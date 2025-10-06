偽物だけど本物以上…母が息子のために刺繍した「ナイキ」ロゴが話題に　／中国

中国の女性が、息子のために世界的スポーツブランド「ナイキ」のマークを自ら刺繍したリュックが、SNS（交流サイト）で話題になっている。これを知ったナイキ本社は、女性に感謝のプレゼントを贈呈すると約束した。

【写真】母が息子のために刺繍した「ナイキ」ロゴ

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が9月25日、報じた。それによると、中国・山西省出身のリュさん（23）は9日、中学時代に使っていたリュックの写真をSNSに投稿した。

写真を見ると、赤いリュックに大きなナイキのロゴが付いていて、その中に花と葉っぱが細かく刺繍されている。

リュさんは「中学時代、クラスメートのほとんどが本物のナイキのリュックで通学していた」「家が貧しくて、300元（約6300円）のリュックが買えなかった」と当時のことを振り返った。その代わり、裁縫師だったリュさんの母親がリュックにナイキのロゴを刺繍し、唯一無二の「ナイキリュック」を作ってくれたというのだ。

リュさんは「幼いときから母親が私の服を全て作ってくれた」「このユニークなロゴが誇らしくて、人に会うたびに『母親が刺繍してくれた』と自慢していた」と語った。

リュさんの投稿にはSNSで860万件の「いいね」と50万件のコメントがつき、大きな話題となった。ネットユーザーらは「世界に一つだけのぜいたくなアイテム」「私が見たナイキのロゴの中で一番美しい」などの反応を示した。

これに、ナイキの中国公式アカウントが反応。リュさんの投稿に直接コメントを書き込んだ。ナイキは「素晴らしい刺繍のロゴ」と絶賛し「母の愛こそが私たちに『とにかくやってみよう』という勇気を与えてくれる」とつづった。自社のスローガン「Just Do It」を活用したメッセージだ。

2019年にも同様に人々を感動させたケースがあった。フィリピンの少女レア・ブロスさんが、足に巻いたテープにナイキのロゴを描いたオリジナルの「スニーカー」を履いて陸上競技大会に出場し、金メダル3個を獲得したのだ。このエピソードが伝わると、ナイキはレア・ブロスさんに正規品のスニーカーを贈呈し、奨学金を支援した。

チョン・アイム記者