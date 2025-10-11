「本家より面白い」　韓国発ファンゲーム「ポケットモンスター・アナザーレッド」が話題に

任天堂を代表するゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」のゲームデザイン、キャラクターなどを模倣してリメイクした「ファンゲーム」が世界的に関心を集めている。韓国の独立系クリエーターが製作した「ポケットモンスター・アナザーレッド」は最新バージョンのポケモンと本家の技術システムまで再現し、新作レベルの完成度を備えていると評価されている。最近激化する独立系クリエーターによるゲーム開発ブームの代表例として挙げられる。

【写真】ポケモンのファンゲーム「アナザーレッド」

ゲーム業界によると、韓国の独立系クリエーター「YOUNG」が製作したポケットモンスターアナザーレッドは今年7月11日に公開されて以後、口コミで評判となり、10月2日現在で累計ダウンロード回数が21万4035回を記録した。

元々ポケモンシリーズは任天堂が開発・発売してきた。特に1990年代に発売された「ポケットモンスター 赤」は世代をまたぐ人気作だった。今回のファンゲームは当時への郷愁を呼び起こすと同時に最新バージョンのポケモンまで盛り込み、「非公式の新作」という評価を受けている。専門ゲームエンジンではなく、誰もが活用できる製作ツール「RPGメーカー」で開発されたが、完成度は任天堂シリーズに劣らないとの反応だ。

このゲームはパソコンとモバイルで実行でき、完全にハングル化され親しみやすい。難易度は5段階で初心者からハードコアユーザーにまで対応。学習装置、ビジョンマシーン改善、バトル倍速、技術効果表示などの機能も盛り込まれた。エンディング後にオープンワールド探検モードが開き、2回目のプレイを楽しむことができる。何よりも無料配布であることからユーザーに急速に拡散した。

そうした特徴はインターネットコミュニティーと放送メディアを通じて広まった。主要コミュニティーに上がってきたインストールガイドは数十万回照会され、ユーチューブ映像も数万回以上再生された。人気動画配信者が相次いで取り上げ、リアルタイム視聴者が数千人に達した。「任天堂に劣らないクオリティー」「魔性のゲーム」という評価が相次いでいる。

このようにファンが製作したゲームが原作に劣らない反応を得たケースは過去にもあった。「エルダースクロールズ5・スカイリム」は大幅な改造（Mod）で事実上第2のゲームと呼ばれ、「三国志曹操伝」シリーズもやはりファンが作った変形バージョンがオリジナルを凌ぐという評価を受けた。

また、ユニティ、アンリアルエンジン、RPGメーカーなど低価格または無料で使える製作ツールが普及したことに加え、Steamやモバイルアプリマーケットのような流通経路ができ、これまでよりも個人がゲームを製作して発売しやすくなった。