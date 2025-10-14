サン・ピエトロ大聖堂の祭壇で男が「放尿テロ」　／バチカン

バチカンのサン・ピエトロ大聖堂で、男が祭壇に放尿するという騒動があった。

イタリアの日刊紙コリエーレ・デラ・セラが13日、報じた。それによると、騒動があったのは10日午前9時30分ごろ。一人の男がサン・ピエトロ大聖堂の内部にある「告解の祭壇」の上に上がり、放尿したという。

【写真】「放尿テロ」の様子

この男は警備員の目を盗んで回転式の入場ゲートを突破し、祭壇に上がったことが分かった。数百人の観光客がこの場面を目撃しており、ほどなくして私服姿の警備スタッフが駆け寄って男を制止した。

SNS（交流サイト）では、この様子を収めた動画が拡散された。男は祭壇の上で人目もはばからずにズボンを降ろし、放尿している。周囲には多数の観光客が集まっている。最初は警備スタッフが1人で男を引きずり降ろそうとしたが、男は力いっぱい抵抗した。その後もう1人の警備スタッフが来て男を制止すると、観念したかのようにズボンを上げて祭壇から降りた。

これに対し、インターネットでは「バチカンはこの件を軽視してはならない」「神聖な場所でこんなことをするなんて、明らかに別の目的があったからだろう」などの反応が見られた。

ローマ教皇レオ14世は、今回の騒動の報告を受けて当惑していたという。日刊紙イル・テンポは、教皇がショックを受けたとして「教皇がサン・ピエトロ大聖堂内部のセキュリティー体制の効率性を自ら点検することを望まれるかもしれない」と報じた。

ただし現時点では今回の件に関するバチカン側の公式な声明は出ていない。

サン・ピエトロ大聖堂の入場者が祭壇を毀損（きそん）したのは今回が初めてではない。今年2月にはルーマニア系の男性が祭壇に上がり、燭台6本を床に投げつけるという騒動があった。

パク・ソンミン記者