ユーチューブのコメント1万2000件が消えた李在明大統領夫妻出演番組…グーグル・コリア「政府から削除要請はなかった」

国家情報資源管理院（大田市）の火災により韓国政府のシステムがまひしているさなかに李在明（イ・ジェミョン）大統領が出演し、批判を浴びたバラエティー番組で、公式ユーチューブ・アカウントに寄せられたコメントが多数削除された。これについて、グーグル・コリア側は「政府側から削除要請はなかった」と明らかにした。

【動画】火花が散った後に連続爆発 国家情報資源管理院火災

グーグル・コリアのファン・ソンヘ対外協力政策副社長は14日、国会科学技術情報放送通信委員会が開いた放送メディア通信委員会国政監査に出席し、李大統領夫妻が出演したJTBCのバラエティー番組『冷蔵庫をよろしく』ユーチューブ・コンテンツでコメント約1万2000件が削除されたことに関して質問を受けた。

野党・国民の力の崔炯斗（チェ・ヒョンドゥ）議員は「グーグルのコミュニティー・ガイドラインを見ると、『高位公務員または指導者と関わる討論に対するコメントは政策違反に該当しない』となっている。大統領夫婦があのような番組に出演したことに対して、国民はさまざまな意見を出したはずなのに、削除された」と指摘した。

これに対してファン・ソンヘ副社長は「コンテンツへのコメントについてはコミュニティー・ガイドラインという規則があって、違反した際に削除されると理解している。スパムやコメントの繰り返し、暴力的な言葉などの部分が削除される。非常に多くの件数が自動削除される」と答えた。グーグルによると、ユーチューブのメカニズムによって自動削除されるコメントは、大量に繰り返し作成されたスパムや過度なヘイトスピーチ（憎悪発言）、通報が多数寄せられたコメントなどが該当するという。

また、ファン・ソンヘ副社長は「チャンネルを管理する側にもコンテンツ管理の権限を与えている」とも言った。これは、該当チャンネルを運営・管理するJTBC側もコメントを直接削除する権限があるという意味だ。

李大統領夫妻は国家情報資源管理院の火災から2日後の先月28日に『冷蔵庫をよろしく』の番組収録を行った。収録分は秋夕（チュソク＝中秋節）当日の今月6日に放送された。

その後、『冷蔵庫をよろしく』のユーチューブ映像には「これが国家電算システムの火災直後に撮ったバラエティー番組なのか」「あんな中でバラエティー番組を収録するなんて」といった批判コメントが寄せられていた。

