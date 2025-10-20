韓国の10代、40％がスマートフォン依存症

韓国では10代の10人に4人がスマートフォンによって日常生活に支障が出ているか、使用を自分で管理できない状態にあることが分かった。

国家データ処（旧統計庁）が先日発表した「児童・青少年の生活の質に関する報告書」（2025年度版）によると、昨年10－19歳の42.6％、3－9歳の25.9％がスマートフォン依存症のリスクが高いことが分かった。スマートフォン依存症とはスマートフォンがそれ以外の活動よりも過度に優先され、使用時間を自ら管理できず、身体的・心理的・社会的に問題が生じた状態を意味する。

10代のスマートフォン依存症リスク群は2016年の30.6％から20年35.8％、24年には42.6％と長く増加傾向にあり、特にコロナ禍後は増加傾向がより鮮明になったと分析されている。スマートフォン依存症の若者は40％以上が「いつも計画を先送りする」「やるべきことをよく忘れる」と回答し、憂鬱（ゆううつ）や不安などメンタル面で問題を抱える傾向が一般群に比べて4倍以上高かった。韓国保健福祉部（省に相当）が23年に行った満9－17歳を対象とした調査によると、児童・生徒の平日放課後の主な活動は「塾・家庭教師」が42.8％で最も多く、「スマートフォンの使用」が20.1％で2番目に多かった。

イ・オクチン記者