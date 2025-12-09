「まさに現代人の中毒症状だ」　スマホを手にプールで背泳ぎする女性が話題に　／豪シドニー

【NEWSIS】オーストラリア・シドニーの屋外プールで、スマートフォンを持ったまま背泳ぎをする女性の姿がカメラに捉えられ、インターネット上で話題になっている。この動画は現代人のスマホ中毒問題を如実に示しているとして多数のユーザーの共感を集めている。

米紙ニューヨーク・ポストが5日（現地時間）、報じた。それによると、この動画は先月30日、インスタグラムの有名アカウントが投稿したものだという。動画には、屋外プールでスマートフォンを手に背泳ぎをする女性が映っており、カメラが女性をズームアップすると、女性がスマホの画面を見る様子が映し出される。

動画の最後では、女性が泳ぎながら自撮りをし、何かを撮影するような様子もみられる。

動画の字幕には「人々がその瞬間を楽しまずにスクリーンタイムを最大限にし、自分の全ての日常を分単位で過剰に共有するのを見るのはすごいことだ」と書かれている。

ネットでも、この動画を見てスマートフォン中毒の深刻さに共感する声が相次いだ。

コメント欄には「我々人類は後戻りできない地点まで来てしまった」という嘆きや、「もスマホは置いて現実を生きようよ」などの声が相次いだ。

カン・セフン記者