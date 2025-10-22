「リクライニング時は追加料金」　カナダLCCの有料サービスが物議

カナダの格安航空会社（LCC）ウエストジェットが、一部の航空便でコノミー席のリクライニング機能を有料化することを決め、物議を醸している。

【写真】「背もたれを倒すな！」 中国の航空機内でもみ合う2人

ABCニュースなど海外メディアが16日、報じた。それによると、ウエストジェットは機内の座席を全面的にエコノミークラスに再構成し、背もたれを倒せない固定式シートを標準座席とする方針を明らかにした。今回の変更はボーイング737-8MAX、737-800など43機に順次適用される。

ウエストジェット側は「搭乗客を対象にテストした結果、回答者の半数が、他の乗客によるスペースの侵害を避けるために固定式座席を好んだ」と説明した。さらに「リクライニング機能を望む場合は、改修された航空機の上位クラスのシート（エクステンデッド・コンフォートやプレミアムキャビン）であれば従来通りリクライニング機能を使用できる」とした。

業界では、収益多角化に向けた「有料化」の拡大だとの分析が聞かれる。カナダのマギル大のジョン・グラデック教授（航空管理学）はCBCニュースに対し「航空会社は徐々に多くの付加サービスを有料化しており、収益を極大化している」として「エコノミークラスの標準機能だったリクライニングを有料化するのは、また別の階層を生み出す行為だ」と指摘した。

ウエストジェットは現在、米国の19州をはじめ、プエルトリコ、ワシントンD.C.などに就航している。同社によると、座席を再構成した第1号機が今月末に運航を開始し、来年初めまでに42機の改修作業を終える予定だ。ウエストジェットは低価格を武器にカナダ国内の航空市場で第2位のシェアを誇っている。

ただし財務状況は芳しくない。ウエストジェットは2024年末時点で資本総額がマイナス約2兆6000億ウォン（約2750億円）と債務超過の状態にあり、3年連続で赤字を計上している。

チョン・アイム記者