これが2300円？　チャイナタウンのイベントでぼったくり騒動…酔った店長が暴言・悪態　／釜山

【NEWSIS】釜山チャイナタウン文化祭りで、中国東北地方の料理「鍋包肉」を購入した客が「値段の割に量が少ない」と苦情を言ったところ、店長から暴言を浴びせられたというエピソードがネット上で拡散され、物議を醸している。

インターネットのコミュニティーサイト「ボべドリーム」のインスタグラムには「釜山チャイナタウンで2万2000ウォン（約2330円）の鍋包肉10切れが物議、酒に酔った店長が暴言・悪態」と題する写真と文章がアップされた。

投稿者は、釜山チャイナタウン祭りに出店していた華僑の中国料理店で、2万2000ウォンの鍋包肉を注文。鍋包肉とは豚の薄切り肉に衣を付けて揚げ、甘酸あんを絡めた中国の料理だ。

投稿者は「何切れ入っているか数えたら10切れだった。1切れ2200ウォン」とつづり、注文した料理の写真と値段の書かれたメニュー表の写真をアップした。写真には、2万2000ウォンには見えない量の鍋包肉が皿に載っている。

投稿者は、あまりにも量が少ないと思い、店長に値段を確認したという。すると、酒に酔っていた店長がタメ口で「2万2000ウォンの鍋包肉で間違いない。何が不満なんだ？」と逆ギレして暴言を吐いたという。

投稿者は「店長は私を殴ろうとした。私の母がそれを止めようとしたところ、店長に押されて転びそうになった」「威嚇されて不安になったため、まともに食べられなかった。（店長の）息子が来て全額返金してくれたけど、酒に酔った店長は納得がいかないようで、私たちのテーブルの所に来て悪態をついていた」と続けた。

さらに「最近、韓国の祭りで客がカモにされるケースをよく聞く」として「今回、自分が実際にやられただけでなく、暴言を吐かれて威嚇され、本当に気分の悪い祭りだった」と不満をつづった。

この投稿には「これは1万ウォンの量だ」「釜山に住んでいて、この祭りには一度だけ行ったけど、もう二度と行かない」「料理の量はともかく、人としての基本ができていない店だ」「通報すればよかったのに」「祭りになると必ずこういうことが起きる」などのコメントが相次いだ。

チョン・プンギ記者