2㎏のマダイが258gの刺し身に…体験談に韓国ネット民憤慨　／大邱

市場にある行きつけの刺し身店で2キロのマダイを注文したところ、実際に出てきた刺し身は258gしかなかった、というエピソードが拡散され、物議を醸している。

チャンネル登録者数129万人を誇るユーチューブチャンネル「魚信の追憶TV」には11月28日「はかりで重さをごまかす手口よりもっと悪質な刺し身の抜き取り」と題する動画が投稿された。チャンネル運営者で水産専門コラムニストでもあるキム・ジミン氏は、「大邱市内の刺し身店にマダイ2キロとコノシロ2キロを電話注文したら詐欺に遭った」というチャンネル登録者Aさんのエピソードを紹介した。

Aさんは「マダイは1キロ当たり2万7000ウォンだったので5万4000ウォン（約5600円）、コノシロは1キロ当たり2万3000ウォンだったので4万6000ウォン（約4800円）、合計10万ウォンを支払った」「ところが、（刺し身にしてもらったものを）家に持ち帰って確認したところ、マダイの量が少なすぎた」とつづった。その後、パックに入ったマダイの刺し身をはかりに載せたところ、容器を含めて258グラムしかなかったという。このためAさんは刺し身店に可食部の割合を訪ねたところ、マダイは40％、コノシロは50％とのことだった。

Aさんは「刺し身の重量があまりにも軽かったと問いただしたところ、『頭部が大きい場合はそうなることもある』と言われた」という。Aさんはまた「室長に『可食部についてごまかしていない（全て刺し身にした）と堂々と言えるのか』と何度も尋ねたが、返事がなかった。そうこうしているうちに『口座番号を教えてくれればマダイ1キロ分の代金を返金する』と言われた」とも説明した。

その上で「この店は行きつけなので、いつもは社長に直接電話してテイクアウトを依頼していたのだけれど、今回は店に電話してテイクアウトを依頼したら、こんなひどい扱いを受けた」として「しばらく前にも、常連だからコノシロを3尾おまけしてくれると言いながら、さばいてスライスする時に1尾分をこっそり抜き取っているのを見てしまった。だから電話注文だともっとごまかされるかもしれないと疑っていた」と話した。

キム氏は「マダイ2キロをさばいて、刺し身になった部分が200グラム台なら、10分の1になってしまったということだ。頭部が大きいということを考慮しても、上手にさばく人はちゃんと40％分は刺し身にしていた。通常は38％、少なくとも33％だ。平均的に35％と仮定すれば、1キロ当たり350グラム、2キロなら700グラムだ。Aさんは2キロのマダイを買ったのに刺し身にしたら258グラムしかなかったのだ」とした上で「部位別に2サクずつは出来るはずなのに、１サクずつしかなかった。まさかマダイ１尾のうち片側しか切っていないのか？ やましいことをしていないのなら、代金を返金する理由はないはずだ」と指摘した。

このエピソードに対し、ネットでは「バレたからってちょろまかした分だけ返金するなんて、救いようがない」「市場の刺し身は、さばくところを最初から最後まで必ず見るようにしないとね」「だから刺し身を食べるのが怖いんだよ」などの反応が相次いだ。

チョン・アイム記者