「私が持つ6件総額8.5億₩の物件、金炳基院内代表所有30億₩超マンション1件と交換しませんか？」　国民の力・張東赫代表、共に民主党を返り討ち

【TV朝鮮】（アンカー）

韓国与党・共に民主党は李尚暻（イ・サンギョン）国土交通部（省に相当）前第1次官の不適切な発言や不動産投資による辞任について「民心を重く受け止める」と言いながらも、「（野党）国民の力の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表も住宅を複数所有している」と指摘し、逆攻勢に出ました。張東赫代表は「実際に居住するための住宅と相続した物件だ。全部合わせても李在明（イ・ジェミョン）大統領や共に民主党の金炳基（キム・ビョンギ）院内代表の1物件にも及ばない」と反論しました。チョン・ジョンウォン記者がお伝えします。

【写真】「私が持っている土地まで全部差し上げます」と発言する張東赫・国民の力代表

（記者リポート）

李尚暻前次官の辞任に、国民の力は「事必帰正（全てのことは必ず正しい道に帰する）」としながらも、「仕事より家を選んだ」と批判しました。

共に民主党はひとまず、「国民の声を重く受け止める」と謙虚に述べました。

その上で、万全の不動産政策の推進も強調しました。

（白承婀〈ペク・スンア〉共に民主党院内報道官）

「一般国民や実際の需要者中心の住居安定対策を強化し、投機根絶と供給拡大によって不動産市場の安定と信頼回復に最善を尽くします」

そしてその翌日、国民の力の張東赫代表がマンション4物件やオフィステル（オフィス兼住宅物件）など所有していることについて、「総合セット」「不動産独り占め」と批判し、「国民の生活を論じる資格がない」と言いました。

張東赫代表はソウルと地方選挙区のマンションは実際に居住するための住宅で、その他は94歳の母親の家や妻の実家のマンションの持分を相続したものだと反論しました。

また、全部合わせても金額は8億5000万ウォン（約9000万円）くらいだとして、30億ウォン台の住宅を所有している李在明（イ・ジェミョン）大統領と共に民主党の金炳基（キム・ビョンギ）院内代表に言及しました。

（張東赫・国民の力代表）

「私が持っている土地まで全部差し上げます。金炳基院内代表が持っているマンション1物件と交換する用意があります」

与野党は住宅価格を抑制するための新たな対策「10・15不動産対策」を巡り、今月29日に行われる国土交通部（省に相当）総合監査で再び衝突するものとみられています。TV朝鮮、チョン・ジョンウォンがお伝えしました。

（2025年10月25日放送 TV朝鮮『ニュース7』より）