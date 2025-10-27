「ベントレーに乗っている人が軽自4台所有する人を金持ちと攻撃」　改革新党・李俊錫代表が国民の力・張東赫代表を批判する与党へ皮肉

韓国与党・共に民主党が野党・国民の力の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表に向かって「住宅を複数所有している」と攻撃していることに対し、別の野党・改革新党の李俊錫（イ・ジュンソク）代表が26日に強く批判した。

李俊錫代表は25日、交流サイト（SNS）「フェイスブック」に「メルセデス・マイバッハやベントレーに乗っている人々が、中型車1台・軽自動車1台・軽トラック1台、バイク1台を持っている人に対して『車を4台持っている』と攻撃しているような感じだ」と述べた。

【写真】「私が持っている土地まで全部差し上げます」と発言する張東赫・国民の力代表

メルセデス・マイバッハとベントレーは高級車のブランドで、1台当たりの価格は数億ウォン（数千万円）台に達する。

共に民主党が「張東赫代表の家族はマンションだけで4物件で、オフィステル（オフィス兼住宅物件）、一戸建て住宅、土地まで『不動産総合セット』を持っている不動産長者」「（不動産6物件は全て）実際に居住するための住宅だと言っているが、それなら頭と足が別々に暮らしているのか」と批判したことを指摘するものだ。

張東赫代表は「共に民主党が指摘するマンション4物件は価格が6億6000万ウォン（約7000万円）程度で、残りのものを全て合わせても8億5000万ウォン程度だ」「共に民主党が批判するならば、私が持っている住宅も土地も全て金炳基（キム・ビョンギ）院内代表が持っているマンションや李在明（イ・ジェミョン）大統領の京畿道盆唐のマンションと交換する用意がある」と述べた。

金炳基・院内代表は30億ウォン台、李大統領は20億ウォン台の不動産を所有している。

李俊錫代表は「第三者の観点から見た時、共に民主党の張東赫代表批判は唐突だ」と述べた。

キム・チャンソプ記者