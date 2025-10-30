野党・国民の力が求める「国政監査証人キム・ヒョンジ」、与党・共に民主が拒否

韓国国会運営委員会でキム・ヒョンジ大統領室第1付属室長を国政監査の証人として採択することを巡り、進歩（革新）系与党の「共に民主党」が29日にこれを拒否した。保守系野党の「国民の力」は「各種の疑惑について問うべき」としてキム室長の証人採択を主張した。しかし民主党は「政争用で難癖を付けようとしているだけ」だとしてキム室長を証人に含めなかった。

【図】李在明弁護士の成功報酬2000万ウォン、非法曹キム・ヒョンジ室長が代理受領

金恩慧（キム・ウンヘ）国民の力議員は29日、「民主党は、国家儀典序列3位の大法院長（最高裁長官）は呼び出してあざけり、怒鳴りつけながら、1級秘書官が来ることについてはなぜこんなに慌てふためいて顔色をうかがっているのか」と語った。郭圭沢（クァク・キュテク）国民の力議員は「キム室長が総務秘書官時代に権限を逸脱して山林庁長、海洋秘書官などの人事に実質的影響力を行使したという疑惑がある」「大統領室に対する国政監査では必ず（証人として）出席すべき」と発言した。

逆に、金起杓（キム・ギピョ）民主党議員は「大統領夫妻について言うべきことがないから、よく知られていない大統領ブレーンの一人を引っ張り出して第1野党で総力を尽くして言論プレイして、ありとあらゆる中傷と虚偽事実を流布している」と語った。蔡鉉一（チェ・ヒョンイル）民主党議員は「ひたすら政争がしたいというもの」「国民の力はキム室長出席問題を政争の素材にして事を荒立て、意図的に国政監査本来の趣旨を没却している」と発言した。

民主党は「キム室長を午前の国政監査には出席させようという提案も、国民の力は受け入れない」と語った。国民の力は「午前出席・午後不出席とは、国政監査は『半々チキン（2種類の味のチキンの組み合わせ。ハーフ・アンド・ハーフ）』なのか」と批判した。

運営委は、証人採択について挙手票決で決定した。民主党の反対でキム室長の証人採択は白紙になった。姜勲植（カン・フンシク）秘書室長など12人の大統領室機関証人のみ採択された。

キム・ジョンファン記者