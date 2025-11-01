日本車天国のタイで中国車が存在感…現代自も進出準備

10月半ば、タイ・バンコクの高架電車（BTS）アソーク駅近くの交差点で約10分間、同じ車線を通った自動車100台余りを調べたところ、日本車が大半を占めたが、その次に多かったのが中国の電気自動車（EV)メーカー、BYD（比亜迪）の車両だった。タイの自動車市場は長年日本車が掌握してきたが、最近は中国車の存在感が高まっている。

日本の自動車メーカーは1960年代にタイに自動車組立工場を設け、東南アジア諸国連合（ASEAN）域内で地域で部品を調達する場合、0～5％の低い関税率を適用するASEAN産業協力スキーム（AICO）を利用し、エンジンと変速機をそれぞれタイ、フィリピンから調達し、組立はインドネシアなどで行うという分業型サプライチェーンを構築した。2010年には日本のタイ自動車市場におけるシェアが92.3％に達した。

しかし、日本車が独走していたタイの自動車市場に変化が生じている。EVへのシフトの中で、BYDなど中国のEVメーカーが低価格を掲げ、タイ市場でシェアを拡大している。

日経アジアによると、今年4月にタイで販売された新車のうち、日本車の割合は65%で、前年同月（90％）を25ポイント下回った。トヨタのシェアは38％で首位を守ったが、販売台数は前年同月比8％減となり、いすゞも18％減でシェアは12％にとどまった。ホンダは42％減でシェアは7％にまで低下した。

一方、BYDなど中国のEVメーカー6社のシェアは過去最高の24％を記録した。うちBYDが14％で最大だった。BYDの4月の販売台数は前年同月の7.3倍に伸び、いすゞ、ホンダのシェアを上回った。BYDは今月20日、タイで累計販売台数10万台を達成した。